تسجيل مزيد من الإصابات والوفيات.. استمرار تفشي كورونا حول العالم

شهدت العديد من دول العالم ارتفاعا في الوفيات والإصابات جراء تفشي فيروس كورونا «كوفيد-19» المستجد.

ومن جانبها، أعلنت السلطات في سنغافورة تسجيل 3635 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، إذ ذكرت صحيفة «سترايت تايمز» السنغافورية، اليوم عبر موقعها الإلكتروني أن إجمالي الحالات المسجلة في سنغافورة منذ بداية تفشي الوباء بلغ 207 آلاف و 975 حالة، كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 442 عقب تسجيل 12 حالة وفاة جديدة.

وفي نيبال، سجلت السلطات الصحية 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 814 ألفا و 115 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 11 ألفا و 436 حالة وفاة حتى الآن، وفقا لصحيفة كاتامندو بوست.

وفي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 6 آلاف و580 إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 حالة وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 946 ألفا و 43 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 22 ألفا و 342 حالة وفاة حتى الآن.

وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 592 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 543 ألفا و 385 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و 806 حالات وفاة حتى الآن.

بينما سجلت لاوس 1170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 44 ألفا و 61 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 76 حالة وفاة حتى الآن، وفقا لصحيفة لاوشن تايمز.

وفي رومانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 8971 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 489 وفاة جراء تداعيات الإصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الرومانية - في بيان أوردته صحيفة «رومانيا جورنال»، أن إجمالي مصابي كورونا منذ بدء تفشي الوباء في البلاد بلغ مليونا و685 ألفًا و 264 مُصابا، وبلغت حصيلة الوفيات في البلاد 49 ألفًا و 604 حالات وفاة، بينما بلغت حصيلة التعافي مليونا و 453 ألفًا و 774 شخصًا على مستوى البلاد.

وفي أذربيجان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 2706 إصابات جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 539 ألفًا و 710 مصابين على مستوى البلاد.

وأفادت وكالة أنباء «تريند» الأذرية، نقلًا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 7 آلاف و 182 حالة وفاة عقب تسجيل 29 وفاة جديدة على مدار أمس.

وفي هندوراس، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 106 حالات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات إلى 375 ألفا و 983 شخصا، كما سجلت البلاد 11 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 10 آلاف و 285 حالة،وفقا لصحيفة أل تيمبو المحلية.

وفي بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا و سبع وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 570 ألفا و 485 إصابة والوفيات إلى 27 ألفًا و 887 حالة وفاة، بحسب ما أوردته صحيفة «بور ثوم ألو» المحلية عبر موقعها الإلكتروني.

وفي أوروبا، أفاد معهد روبرت كوخ أنه تم تسجيل تحديدا 33949 حالة إصابة جديدة بكورونا، لافتا إلى أن هذه الزيادة تعد أكبر زيادة يتم تسجيلها بفارق 172 إصابة أكثر من ديسمبر الماضى.

وأرجع التقرير تلك الزيادة إلى أنها قد تكون بسبب عطلة القديسين يوم الاثنين والتى لعبت دورا في زيادة أعداد الإصابات في خمس ولايات اتحادية.

يشار أن معدل الإصابة لمدة سبعة أيام قد ارتفع إلى 154.5 قبل أسبوع ، وكانت القيمة 28.037 إصابة. جدير بالذكر أن إجمالي عدد الإصابات بلغ أربعة ملايين و 672،368 إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الوباء.

أوروبا



وفي المملكة المتحدة، سجلت وزارة الصحة 214 حالة وفاة، و37 ألفا و 269 حالة إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في المملكة المتحدة أكثر من 9 ملايين و169 ألف حالة والوفيات 164 ألفا و239 حالة وفاة.



وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5905 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ,59 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 4 ملايين 788 ألفا و 704 إصابة والوفيات إلى 132 ألفًا و283 حالة وفاة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «آكي» الإيطالية.



وفي البرتغال، سجلت وزارة الصحة 1382 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى مليون و94 ألفا و48 إصابة، كما سجلت 4 وفيات خلال الـ24 ساعة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 18 ألفا و 184 حالة وفاة، وفقا لصحيفة بورتوجال نيوز.



أما في صربيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6126 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 64 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 168 ألفًا و 508 إصابات والوفيات إلى 10 آلاف و 203 حالات وفاة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وفي اليونان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 6808 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 752 ألفًا و 259 إصابة. وأفادت صحيفة «كاثيميريني» اليونانية، في نسختها باللغة الإنجليزية، نقلًا عن المنظمة الوطنية للصحة العامة، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 14 ألفًا و860 حالة عقب تسجيل 42 وفاة جديدة على مدار أمس.



وفي جارتها قبرص، سجّلت السلطات الصحية 252 إصابة خلال اليوم الأخير، دون تسجيل وفيات مرتبطة بـ"كوفيد-19"، ليقف إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس عند 575 حالة، فيما ارتفع وصل العدد التراكمي للإصابات إلى 125 ألفا و413 إصابة.



وفي الجبل الأسود،أعلنت وزارة الصحة تسجيل 727 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 6 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 146 ألفا و 663 إصابة والوفيات إلى 2125.



وسجلت فنلندا 740 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 161 ألفا و 688 حالة، فيما لم تسجل أي حالات وفاة ليستقر عدد الوفيات نتيجة الاصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1176.



وفي لاتفيا، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 2347 إصابة جديدة، و 47 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 226 ألفا و860 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 3401 حالة حتى الآن.



وفي الدنمارك، سجلت وزارة الصحة 2598 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 395 ألفا و797 إصابة، فيما سجلت 5 حالات وفاة واحدة ليبلغ إجمالي الوفيات 2722 حالات وفاة.



وفي سلوفينيا، تم تسجيل 4511 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 346 ألفا و220 حالة بالإضافة إلى تسجيل 8 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و 792 حالة.



وفي سويسرا، أعلنت الحكومة السويسرية تسجيل 2931 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات إلى 884 ألفا و 595 شخصا، وذكر موقع سويس إنفو السويسري أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بكورونا إلى 11 ألفا و280 حالة.



أما في بولندا، سجلت السلطات الصحية 15 ألفا و515 إصابة جديدة بفيروس كورونا و250 حالة وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و60 ألفا و 613 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 77 ألفا و613 حالة وفاة حتى الآن، وفقا لموقع راديو بولندا.



وفي التشيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9460 حالة إصابة جديدة، و19 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى مليون و 792 ألفا و707 حالات، بإجمالي وفيات بلغ 30 ألفا و878 حالة حتى الآن.



وفي بلجيكا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7981 حالة إصابة جديدة، و 22 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى مليون و393 ألفا و358 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 26 ألفا و 83 حالة حتى الآن.



وفي المجر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6268 حالة إصابة جديدة، و107 حالات وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 885 ألفا و360 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 31 ألفا و101 حالة حتى الآن، وفقا لصحيفة هانجري توداي المجرية.



أما في ليتوانيا، سجلت السلطات الصحية 2994 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 حالة وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 418 ألفا و78 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و10 حالات وفاة حتى الآن.



وفي إستونيا، سجلت السلطات الصحية 1947 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 201 ألف و194 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1574 حالة وفاة حتى الآن.

أمريكا الشمالية والجنوبية



وفي الأمريكتين، سجلت وزارة الصحة الأمريكية 71 ألفا و619 حالة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 46 مليونا و220 ألفا و296 حالة، كما تم تسجيل 1257 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 750 ألفا و77 حالة.

وفي كندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2242 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و730 آلاف و818 حالة، كما سجلت 31 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29 ألفا و149 حالة.



في البرازيل، سجلت السلطات الصحية 9 ألاف و945 حالة إصابة و222 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات المسجلة في البلاد إلى 608 آلاف و235 حالة، وبلغ إجمالي الإصابات 21 مليون و835 ألفا و785 إصابة.



وفي كوبا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 592 حالة إصابة جديدة، و حالتي وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 954 ألفا و 342 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 8 آلاف و 252 حالة حتى الآن، وفقا لوكالة أنباء برنسا لاتينا.



وفي تشيلي، سجلت السلطات الصحية 1889 جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى مليون و701 ألف و316 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 37 ألفا و 794 حالة وفاة حتى الآن.



وفي بوليفيا، سجلت السلطات الصحية 694 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 515 ألفا و 373 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 18 ألفا و942 حالة وفاة حتى الآن.

قارة إفريقيا



وأخيرًا إفريقيا، في جنوب إفريقيا، سجلت السلطات الصحية 344 حالة إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 23 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 88 ألفا و220 حالة، بينما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليونين و 922 ألفًا و 735 إصابة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الصحة.



كما أعلنت وزارة الصحة الكينية تسجيل 149 إصابات بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، و14 حالة وفاة، لتبلغ الحصيلة التراكمية الإصابات المسجلة في كينيا منذ بداية الجائحة 253 ألفا و661 إصابة، فيما توقفت حصيلة الوفيات عند 5 آلاف و296 حالة.