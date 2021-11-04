تفاصيل مشروع قانون جديد في الكونجرس لتصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية

قدم نواب أمريكيون، الخميس، مشروعا إلى الكونجرس يلزم وزراة الخارجية بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية.

وقدم السناتور الأمريكي تيد كروز (جمهوري من تكساس) وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وعضو الكونجرس ماريو دياز بالارت (جمهوري من فلوريدا) هذا الأسبوع قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كإرهابيين، حسب بيان صادر عن كروز من خلال موقعه الإلكتروني.

وأوضح «كروز» أن مشروع القانون يحث على أن تستخدم وزارة الخارجية الأمريكية سلطتها القانونية لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، ويتطلب هذا الإجراء من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونجرس حول ما إذا كانت جماعة الإخوان تفي بالمعايير القانونية للتعيين، وإذا كان الأمر كذلك فسيمكن الولايات المتحدة من اتخاذ إجراءات يمكن أن تخنق التمويل الذي يتلقونه للترويج لأنشطتهم الخبيثة.

الداعمون لتصنيف الإخوان على قوائم الإرهاب

ويشترك في رعاية مشروع قانون مجلس الشيوخ السيناتور جيم إينهوفي (جمهوري من أوكلاهوما) ورون جونسون (جمهوري من ويسكي)، كما تمت رعاية مشروع قانون مجلس النواب بالاشتراك مع النواب كاي جرانجر (جمهوري من تكساس) وتشاك فليشمان (جمهوري من تينيسي) وبيل جونسون (جمهوري عن ولاية أوهايو) وتوماس ماسي (جمهوري من ولاية كنتاكي) وآدم كينزينجر (جمهوري من ولاية إلينوي) وسكوت ديجارلايس (جمهوري من تينيسي)، جاي ريشينثالر (جمهوري عن ولاية بنسلفانيا)، جون إتش روثرفورد (جمهورية فلوريدا)، لوي غوميرت (ولاية تكساس)، مايك بوست (جمهوري من إلينوي)، جلين غروثمان ( آر ويس)، كات كاماك (جمهوري من فلوريدا)، وبات فالون (جمهوري من تكساس).

دعم العرب في مواجهة الإخوان

وقال «كروز» إنه حان الوقت للانضمام إلى حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي في الاعتراف رسميًا بجماعة الإخوان المسلمين على حقيقتها وأنها منظمة إرهابية، مضيفا: «لذا اليوم، أنا فخور بإعادة تقديم مشروع القانون هذا لحث إدارة جو بايدن على تصنيفهم على هذا النحو، وتعزيز حرب أمتنا ضد الإرهاب المتطرف ومن واجبنا تحميل الإخوان المسلمين المسؤولية عن دورهم في تمويل الإرهاب والترويج له في جميع أنحاء الشرق الأوسط».

الإخوان مارست التحريض والكراهية في مصر

من جهته، قال السناتور إينهوفي إنه منذ تأسيس جماعة الإخوان المسلمين في مصر، دأبت الجماعات التابعة للإخوان على الدعاية والتحريض على الكراهية ضد المسيحيين واليهود وغيرهم من المسلمين، بينما كانت تدعم الإرهابيين الراديكاليين المصنفين.

وأضاف: «يجب أن ننادي ونكافح الإرهاب الأجنبي، ويسعدني أن أنضم إلى زملائي اليوم في إعادة تقديم هذا التشريع الذي يدعو وزارة الخارجية إلى فحص علاقة الإخوان بالمنظمات الإرهابية الأجنبية. يجب محاسبة المنظمات الإرهابية الإسلامية وتلك التي تشجع على عنفها الوحشي».

منع الإخوان من دعم الإرهاب

وأضاف النائب دياز بالارت، أنه قدم مرة أخرى قانون تصنيف الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب، إلى جانب النسخة المصاحبة التي قدمها السناتور تيد كروز، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تواصل التحريض على أعمال الإرهاب وتدعم المنظمات الإرهابية الأخرى المسؤولة عن أعمال العنف المروعة في جميع أنحاء العالم.

وشدد دياز بالارت على أن تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية من شأنه أن يفرض عقوبات صارمة من شأنها أن تحد من قدرتها على زيادة الإيرادات المستخدمة لإحداث الضرر ونشر أيديولوجية مليئة بالكراهية في جميع أنحاء العالم.