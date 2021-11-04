الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جنات وماجدة الرومي على شباك تذاكر «الموسيقى العربية»: المنافسة تشتعل

جنات
جنات

تشهد الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا، برئاسة د. مجدي صابر، منافسة شرسة في شباك التذاكر الخاص بالحفلات الغنائية التي انطلقت الاثنين الماضي بمختلف مسارح دار الأوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور.

ويشهد شباك التذاكر إقبالاً كبيرًا من قبل الجمهور على حفلتي النجمة المغربية جنات والتي تحيي حفلها الغنائي يوم الجمعة بعد القادم على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا وبين النجمة ماجدة الرومي التي تختتم فعاليات هذه الدورة من المهرجان.

نفذت جميع تذاكر حفل النجمة جنات وذلك قبل موعد الحقل بـ١٠ أيام ليرفع الحفل شعار "كامل العدد"، حيث إن أغلب جمهور جنات من صغار السن وطلاب الجامعات.

من المقرر أن تُحيي جنات الحفل بقيادة المايسترو محمد الموجي وتقدم خلاله مجموعة متنوعة من أغنياتها الجديدة التي ستغني لأول مرة على خشبة مسرح دار الأوبرا منها: "اللي تشوفه ورايقة ودموع وبكيت" وغيرها من الأغنيات.

دار الاوبرا ماجدة الرومي دار الأوبرا المصرية شباك التذاكر مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربي مسرح النافورة الموسيقى العربية الدكتور مجدي صابر المايسترو محمد الموجي النجمة المغربية جنات مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية مؤتمر الموسيقي العربية

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