جنات وماجدة الرومي على شباك تذاكر «الموسيقى العربية»: المنافسة تشتعل

تشهد الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا، برئاسة د. مجدي صابر، منافسة شرسة في شباك التذاكر الخاص بالحفلات الغنائية التي انطلقت الاثنين الماضي بمختلف مسارح دار الأوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور.

ويشهد شباك التذاكر إقبالاً كبيرًا من قبل الجمهور على حفلتي النجمة المغربية جنات والتي تحيي حفلها الغنائي يوم الجمعة بعد القادم على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا وبين النجمة ماجدة الرومي التي تختتم فعاليات هذه الدورة من المهرجان.

نفذت جميع تذاكر حفل النجمة جنات وذلك قبل موعد الحقل بـ١٠ أيام ليرفع الحفل شعار "كامل العدد"، حيث إن أغلب جمهور جنات من صغار السن وطلاب الجامعات.

من المقرر أن تُحيي جنات الحفل بقيادة المايسترو محمد الموجي وتقدم خلاله مجموعة متنوعة من أغنياتها الجديدة التي ستغني لأول مرة على خشبة مسرح دار الأوبرا منها: "اللي تشوفه ورايقة ودموع وبكيت" وغيرها من الأغنيات.