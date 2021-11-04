إيهاب توفيق يطرح برومو كليب «انت اختياري» (فيديو)

طرح الفنان إيهاب توفيق برومو كليب أغنيته الجديدة «انت اختيارى» قبل طرحها بشكل كامل السبت عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

الأغنية من كلمات وألحان محمد رفاعي توزيع عادل عايش، وتم تصوير الكليب بمدينة دبى، حيث تعاون فيها «توفيق» مع المخرج عادل سرحان.

وعلّق «توفيق» على البرومو، قائلا: «انت بداية كل شيء حلو فى حياتى.. برومو فيديو كليب انت اختيارى، وانتظروا الكليب كامل يوم السبت 6 نوفمبر».

يذكر أن إيهاب توفيق قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان «طلقة» من ألحان تيام علي وكلمات محمد عبدالنبي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا على منصات الاستماع والتواصل.