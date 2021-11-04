الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة يكلف بتكثيف عمل لجان التفتيش والرقابة على المنشآت الفندقية

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

عقد الدكتور خالد العناني  وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً لمراجعة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المطبقة، بحضور نائب الوزير لشئون السياحة، ومساعدي الوزير لكل من الرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والشئون الفنية، والترويج، والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، بالإضافة إلى رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، ورئيس هيئة سلامة الغذاء، ومسئولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع كلف وزير السياحة والآثار بتكثيف عمل لجان التفتيش والرقابة التي تقوم الوزارة بايفادها للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية بجميع المحافظات، مؤكدا عدم التهاون في تطبيق الإجراءات القانونية المقررة في حال رصد قيام أية منشأة بالتجاوز أو الإهمال في تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية وعدم التزامها بجودة الخدمات السياحية المقدمة.

وخلال الاجتماع أشار الوزير إلى ضرورة تنظيم دورات تدريبية بصفة مستمرة للعاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية وتوعيتهم بالاشتراطات الصحية بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية.

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