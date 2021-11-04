الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات غدًا الجمعة

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة، عن قطع المياه في عدد من المناطق، لمدة 6 ساعات لإجراء أعمال صيانة في محطة جزيرة الدهب.

وقال بيان صادر من المحافظة، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، سوف تقوم بأعمال صيانة بمحطة جزيرة الدهب لمياه الشرب، عبارة عن إعادة تأهيل للوحة الكهرباء الرئيسية بالمحطة التشيكى، مما يستلزم قطع المياه لمدة ٦ ساعات اعتبارا من الساعة ١٢ غدا الجمعة، وحتى ٦ صباحا يوم السبت المقبل.

وأوضحت الشركة، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى (العمرانية الغربية، العمرانية الشرقية، ميدان الجيزة، جسر الكنيسة، المنيب، القصبجى، الكنيسة، أول فيصل، الطالبية).

وتهيب محافظة الجيزة، بالمواطنين والجهات الحكومية والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة، كما ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب؛ للتحرك إلى الأماكن المتأثرة بالانقطاع عند الطلب على الخط الساخن (١٢٥).

رئيس التحرير

وائل لطفي

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قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات غدًا الجمعة

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