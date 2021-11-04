الخميس 04 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طلاب مدرسة ثانوية يودعون معلمهم بممر شرفى ببنى سويف (صور)

الطلاب
الطلاب

اصطف طلاب وطالبات ومعلمي مدرسة أبو عبيدة بن الجراح الثانوية بقرية مازورة التابعة لمركز سمسطا ببني سويف في ممر شرفي مصحوبًا بالتصفيق على الجانبين لمعلمهم؛ لمجهوده طوال السنوات في تدريس مادة اللغة العربية، إضافة إلى سعيه في حل المشاكل والخلافات بين الطلاب داخل المدرسة.

وقدم الطلاب نموذجًا إيجابيًا لرد الجميل بتوديع مُعلم لغة عربية بالمدرسة، بعدما أحيل لسن المعاش.

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الطلاب

وقامت إدارة المدرسة بنشر الصور علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ومقطع فيديو يظهر اصطفاف الطلاب على الجانبين من باب المدرسة مرورًا بالفناء وصولاً للمبنى الإداري، وتكوين ممر شرفي لمعلم كبير اللغة العربية سمير عبدالروؤق خليفة، ردًا لجميله ودوره طوال السنوات الماضية خلال فترة عمله بالمدرسة.

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الطلاب

وكرمت إدارة المدرسة معلم اللغة العربية؛ لتفانيه في العمل وخلقه ومساعدته للطلاب والمعلمين، وإقدامه على تبسيط وتسهيل المادة للطلبة، وتبسيطه للنحو لهم سواء داخل الحصص المدرسية أو وقت الراحة.

بني سويف محافظة اللغة العربية معلمين موقع التواصل الاجتماعي ممر شرفى

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وائل لطفي

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