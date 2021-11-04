الخميس 04 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شراكة بين المفوضية الأوروبية ومؤسسة أمريكية لدعم التكنولوجيا

رئيس بنك الاستثمار
رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، فيرنر هوير

كشف رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، فيرنر هوير، أمام مؤتمر الأمم المتحدة COP 26 للمناخ عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومؤسسة Breakthrough Energy Catalyst، التابعة للملياردير الأمريكي بيل جيتس بهدف ضخ 820 مليون يورو في مجال التكنولوجيات والحلول الخضراء الجديدة وتوسيع نطاقها في جميع أنحاء العالم وتحقيق أهداف دعم الهيدروجين الأخضر ووقود الطائرات الاصطناعي وتخزين الطاقة على المدى الطويل.

أكد هوير، وفقا لبيان لبنك الاستثمار الأوروبي اليوم، أن السياسات الاقتصادية الخضراء يمكن أن تخلق 24 مليون فرصة عمل على مستوى العالم بحلول عام 2030، بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية.

أشار إلى أن الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية يحتاج إلى مواءمة أنشطة القطاع المالي العالمي مع أهداف اتفاقية باريس، لافتًا إلى استعداد بنك المناخ في الاتحاد الأوروبي لأداء دوره ليكون بمثابة قناة لتمويل أنشطة المناخ وتخضير النظام المالي العالمي ودعم الشراكات والابتكار والتنمية والتطوير في جميع أنحاء العالم مع الموجة المتزايدة من المبتكرين في العالمين المتقدم والنامي.

واتفق هوير مع الدعوات الصادرة عن رئاسة COP26 والمجتمع الدولي حول إمكانية تفعيل دور البنوك العامة مثل البنك الأوروبي لإنقاذ كوكب الأرض من ظاهرة الاحتباس الحراري.

أضاف أن بنك المناخ في الاتحاد الأوروبي هو أول بنك تنمية متعدد الأطراف يعمل كحاضنة للتمويل المناخي والأكثر مواءمة لأهداف اتفاقية باريس، إضافة إلى وقف دعم مشاريع الطاقة بالوقود الأحفوري بما في ذلك الغاز الطبيعي".

جلاسكو المفوضية الاوروبية المملكة المتحدة كوب 26 COP26

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وائل لطفي

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