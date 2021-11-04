الروائى ليوناردو شاشا يبدأ سلسلة «حكايات المافيا»

أصدرت دار نشر «منشورات المتوسط- إيطاليا» ثلاث روايات للكاتب الإيطالى الكبير ليوناردو شاشا، كبداية لسلسلة جديدة تحمل اسم «حكايات المافيا».

وتقوم السلسلة على ترجمة أعمال روائية وسيرية تناولت ظاهرة المافيا وحاولت تحليلها عن قرب، لما لها من أثر كبير فى الحياة الاجتماعية، ليس فى إيطاليا وحسب، بل فى دول كثيرة من العالم مثل الولايات المتحدة والصين واليابان وتركيا وغيرها من الأمم التى تأسست فيها مافيات على النمط الإيطالى، لكن بأسماء وبنيات مختلفة.

تجدر الإشارة إلى أنه عند وفاة ليوناردو شاشا، قال المخرج السينمائى الشهير فرانشيسكو روسى، الذى اقتبس من كتاب شاشا فيلمه «جثث ضخمة»: «بفقدان شاشا خسرنا مرجعًا مهمًا للغاية فى مواجهة المافيا، وفى الكفاح ضد انتهاكات وفساد السلطة السياسية».

ويعد «شاشا» أجرأ كاتب إيطالى كتب عن ممارسات المافيا وفضح أساليبها وعرّى متانة وعمق تغلغلها فى المجتمع الإيطالى، فقد أبدع سردًا خاصًا يرتقى إلى درجة «مدرسة فنية مستقلة».

وحسب «منشورات المتوسط»، فإن «شاشا» من الكتاب القلائل الذين تمكنوا من كتابة الرواية البوليسية فى إطار أدب رفيع المستوى، إذ إن رواية واحدة من أعماله بإمكانها أن تقدم تاريخًا من التأمل لحياة مجتمع كامل.

وذكرت الدار: «يحكى شاشا عن مأساته وكيف تُرك ليواجه ذاك المصير وحده، لهذا اخترنا أن تبدأ سلسلتنا بروايات ثلاث، وهى (لكل ما له وحكاية بسيطة ونهار البومة)، من ترجمة المترجم عرفان رشيد».