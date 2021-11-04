الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«ملخص قواعد اللغة العربية» كتاب ضرورى للمبدعين

فؤاد نعمة
فؤاد نعمة

صدرت الطبعة الأولى من الكتاب الشهير «ملخص قواعد اللغة العربية» من تأليف فؤاد نعمة فى مايو ١٩٧٣، غير أن طبعاته توالت بعد ذلك إلى أن بلغت ٢٦ طبعة، وهو ما يجعله كتابًا متجددًا بكل معنى الكلمة، وإن لم يكن جديدًا بمعنى حداثة صدوره.

الكتاب يلخص القواعد اللغوية «قواعد النحو والصرف» تلخيصًا كافيًا وافيًا، بلا أدنى إخلال بالواجبات، وفى كل قسم من القسمين ينضم للمحتوى جدول جامع لقواعد القسم «جدول لقواعد النحو وآخر لقواعد الصرف» بالإضافة للأمثلة التوضيحية، إمعانًا فى التلخيص والتيسير على القارئ، القارئ العادى المتذوق للغة والمغرم بها، أو الدارس فى مجالها، أو المبدع الأدبى الذى لا يستغنى عنها لأنها عماد ما يكتبه؛ فعلى حد قول الروائى الراحل فؤاد قنديل: فى كل إبداع أدبى متميز، لا شك فى أن اللغة تأتى فى مقدمة ما فيه من أسرار الجمال.

أشاد مثقفون لسانيون معتبرون بهذا الكتاب، وأوصوا به، منهم الشاعر والإذاعى الكبير الراحل فاروق شوشة، الذى قال عنه مرة إنه لا يفارق مكتبته، وإنه كتاب مرجعى فى بابه فلا بد منه، ويجب أن يكون لدى كل ذى صلة باللغة.

تكمن قيمة الكتاب الفعلية فى تخلصه من الحشو الزائد الذى اشتهرت به معظم الكتب اللغوية، وفى طريقة عرضه المبسطة أيضًا، فليس فى الصفحات ما يصعب فهمه، وأما فكرة الجداول المنظمة بدقة فكانت موفقة وممتازة؛ فلو اطّلع القارئ على الجدول النحوى وحده، دون مطالعة الصفحات الأصلية للنحو، لهضم القاعدة فى أيام معدودة، وكذلك بالنسبة للصرف. 

فى نهاية قسم النحو وضع المؤلف نماذج إعرابية كمن يعزز إتقان القاعدة النحوية، وفى ختام قسم الصرف وضع فصلًا عنوانه «تطبيقات عامة لقواعد الصرف»، بحيث ترسخ القاعدة الصرفية فى نفس قارئها ولا تفلت من قبضته.

من العجيب أن مؤلف الكتاب ليس لغويًا متخصصًا؛ فهو حامل لليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام ١٩٥٨، وتفيد المعلومات المتوفرة عنه بأن عمله السابق كان فى دائرة الإدارة البنكية «مدير عام بالبنك الأهلى سابقًا»، غير أنه متصل بمجال الكتابة والترجمة اتصالًا وثيقًا؛ فهو صاحب ومدير المكتب العلمى للتأليف والترجمة بالقاهرة، ومن المخزى أنه لا يوجد اهتمام إعلامى بالرجل القدير!

على كل حال لا بأس بكونه ليس متخصصًا؛ فاللغة ملكة وذائقة قبل أن تكون انقطاعًا للدراسة وتفرغًا لقراءة الكتب اللغوية المعقدة فى مجملها، وفى عمق حكايته ما قد يمنح الناس أملًا فى أنهم يمكن أن يصلوا إلى القمة اللغوية من غير أن يكونوا أزاهرة أو درعميين أو خريجى أقسام اللغة العربية فى الكليات المختلفة.

الكتاب الذى حوى ٢١٤ صفحة من القطع المتوسط كتاب بالغ الأهمية؛ لأن عددًا من شعرائنا وأدبائنا ليسوا على المستوى المرجو لغويًا، وأحيانًا يخطئون فى قراءة ما خطّوه بأيديهم، وهذا واقع مؤسف بلا ريب، ولأن عددًا من دارسى اللغة العربية أنفسهم، قد يكون الأكبر، لا يجيدون القاعدة اللغوية، فضلًا عن تردى بلاغتهم وفصاحتهم طبعًا، هكذا بمنتهى الأسى، وقد يعملون بالتدريس فى الغد بحكم ملاءمة مؤهلاتهم للمهنة الجليلة؛ فينتقل بؤسهم إلى التلاميذ والطلاب ويفقدنا أجيالًا ندخرها للمستقبل.

ليكن الكتاب الفريد فى مكتبة كل مبدع ودارس للغة، ليكن نبراسًا يهتدى المبدعون والدارسون اللغويون إلى الصواب فى أنواره، أما أن يكون بين أيدينا كتاب مثله، ويجرى إهماله، فهذه معضلة تنضم إلى معضلة الضعف اللغوى العام التى نقاسى ويلاتها منذ سنوات طوال!

رئيس التحرير

وائل لطفي

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