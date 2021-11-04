«أحلام لا تنتهى».. عزة فهمى تسرد سيرة صعودها فى تصميم الحلى عالميًا

صدر حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية، مذكرات عزة فهمى بعنوان «أحلام لا تنتهى»، وتقع فى ٤٠٠ صفحة، ومن بينها تصميمات ورسومات واسكتشات من أرشيفها، واستغرق العمل فى الكتاب ٣ سنوات، مع فريق عمل مساعد.

يقدم للكتاب الدكتور محمد أبوالغار، الذى كتب أنه: «منذ بضع سنوات كانت الصديقة العزيزة الفنانة عزة فهمى تفكر فى تأليف كتاب يسرد سيرتها الذاتية، التى هى تاريخ عائلة مصرية لها أصول سودانية، عملت فى صعيد مصر، ثم انتقلت إلى حلوان، وعاشت أيامًا كانت الحياة فيها رغدة وأيامًا أخرى كانت الحياة صعبة، ويحكى الكتاب بالتفاصيل رحلتها مع الحُلى التى استمرت عدة عقود، منذ كانت طالبة فى كلية الفنون الجميلة، وانتهت بأن أصبحت رائدة هذا الفن وهذه الصناعة فى مصر والمنطقة بأكملها».

وأضاف: «أحلام لا تنتهى» كتاب فريد من نوعه لأنه بالإضافة إلى المادة التاريخية والفنية، فقد صِيغ بالعامية المصرية ليصبح أحد ثلاثة كتب مهمة نشرت بالعامية وهى: «مذكرات طالب بعثة» للدكتور لويس عوض، وكتاب «قنطرة الذى كفر» لمصطفى مشرفة، وثالثهما مذكرات عزة فهمى.

وتابع: «الكتاب يروى قصة نجاح حقيقية فى تحويل حرفة إلى مهنة فنية متقدمة لها أصول وقواعد، وفنانة قادت هذا التطوير الكبير لهذه المهنة، غاصت بنفسها سنوات وسنوات لتتعلم وتتقن كل شىء فى المهنة، وأصبحت الحُلى صناعة تجمع بين الحرفة والتصميم الذى يجمع بين الفن والدراسة والخبرة ومدى تقبل السوق لهذا العمل، ثم التصنيع بحرفية عالية متقدمة، ثم وجود إدارة للتسويق والدعاية والبيع حتى أصبح منتج عزة فهمى علامة تجارية مصرية تجمع بين الفن والحرفية والجودة. الكتاب به تفاصيل كثيرة مهمة ومثيرة للقارئ».

الأسرة والنشأة فى الصعيد ترسمان الملامح المبكرة للفنانة الكبيرة

تُعرِّف عزة فهمى نفسها قائلة: «أنا تركيبة معقدة، مصرية سودانية من ناحية الأب، مصرية تركية من ناحية الأم، صعيدية المنشأ والطفولة الأولى، أصبحت قاهرية عند منتصف العمر، يظهر العرق الصعيدى كثيرًا فى تصرفاتى، كمان عندى الحتة التقليدية اللى اكتسبتها واللى بتظهر فى ردود أفعالى، وده نتيجة التربية والفترة اللى عشتها فى منطقة حلوان، جنوب القاهرة، ولسه عندى ركن خاص جدًا جوايا معشش فيه صنايعى قديم، من تأثير فترة شغلى فى خان الخليلى و(الصاغة)، والأسطوات والمعلمين العظماء اللى عشت بينهم فترة الشباب».

وتتابع: «ولو أنا شايفة قدام عينيا حياتى كسلسلة وحلقات متشابكة، هى اللى كونت التركيبة الأساسية لشخصيتى، فهيبقى الواضح فى ذهنى قوى دلوقتى، إن أبويا وأمى والصعيد هما اللى لعبوا الأدوار الرئيسية فى تشكيل مرحلة الطفولة، صورهم أهم حاجة بتطلع فى راسى أول ما أفتكر الحتة دى».

وعن طريقة اختيارها لصناعة الحلى أو «الصيغة»، قالت إنها مهنة هبطت عليها من السماء فى لحظة قدرية، وتعتقد أنها كانت محسوبة لصالحها، مستطردة خلال صفحات الكتاب: «بعتبر نفسى إنسانة محظوظة جدًا لأنى بأعمل فى مهنة أعشقها، ويمكن كلمة أعشقها مش كفاية، ومش لاقية كلمة مناسبة أوصف بيها الحب والعلاقة دى. هى علاقة حب وعشق، وفعلًا علاقة مماثلة لعلاقة الحب بين الرجل والست لكن بشكل آخر. حالة إدمان غير مفهومة».

كتاب ألمانى ألهمها حب صناعة الحلى وخان الخليلى أصقل مهاراتها الأساسية

مراحل عديدة مرت بها «فهمى» منذ بداية حياتها، كانت اللحظة المصيرية بالنسبة لها حين جرى الإعلان عن أول معرض كتاب دولى للكتب فى القاهرة، وعن هذا الأمر كتبت: «كنا فى سنة ١٩٦٩، وكان مقر المعرض فى أرض المعارض اللى كان مكانها على أرض الأوبرا الحالية، كان حدث ثقافى كبير بالنسبة لنا كلنا، لأننا أخيرًا هنشوف كتب فن مستوردة من بلاد تانية، وتحمست أنا ومجموعة من الأصدقاء، وروحنا نشوف الكتب اللى هيعرضها الناشرون الأجانب، واللى كان يهمنى فى المعرض دا هو الكتب الفنية اللى جاية من أوروبا وإنجلترا وأمريكا».

وبمجرد زيارتها للمعرض اتجهت إلى الجناح الألمانى، ومدت يدها على كتاب بعينه وسحبته، رغم عدم علمها بمحتوى الكتاب وعدم فهمها للغة الألمانية، إلا أنها فتحته ووقعت عيناها على صورة حلية لحلق مصنوع بالفضة على شكل حيوان، وعن هذه اللحظة قالت: «مش قادرة أوصف لكم اللى حسيته وقتها، حسيت إن قمة راسى فيها شىء بيجرى زى ما تكون نمّلت أو أن الدم بيضخ فى راسى، لمبة نوّرت فى نفوخى، وقلبى بقى بيدق، وقلت لروحى فورًا: هوا ده اللى أنا عاوزاه، هوا ده اللى أنا فعلًا بدور عليه، متهيألى إن دى اللحظات اللى بيسموها (البصيرة)، لأن القلب فيها كمان بيشوف».

وأكدت أن هناك أماكن عديدة لعبت دورًا كبيرًا فى تكوينها، ومن بينها ورش «خان الخليلى»، المكان الذى بدأت فيه مسيرتها واستمرت نحو ٢٠ سنة متتالية، من أوائل السبعينيات.

وأضافت: «زى ما لعب أبويا وأمى دور أساسى فى تكوين شخصيتى الأولى من الطفولة لمرحلة الشباب، كمان خان الخليلى وكل المنطقة دى شكلت جزء مهم وكبير من وجدانى وارتباطى بتراث مصر، عشت اللى كتبه نجيب محفوظ فعليًا وعمليًا عن المنطقة (الشوارع، الحارات، الوكالات والإربع، الحرفيين المتمركزين فيها، اللى بيشتغلوا ويتاجروا وأحيانًا يسكنوا فيها)».

تدين بالفضل لعطيات الأبنودى فى إعداد كتابها الأول

فى عام ٢٠١٢ حظيت «فهمى» بمنحة من الاتحاد الأوروبى للمساهمة فى تدريب شباب ومساعدتهم على خلق نوع فن مختلف له علاقة بالتراث، وكانت الفكرة التى قدمتها تقوم على تدريب ٤٥ شابًا وشابة على استيعاب أشياء ومواقع تراثية وتحويلها إلى قطع حلى عصرية، وتَقدم لها مئات واختارت منهم ٤٥ متدربًا معظمهم من الفتيات، واختارت أسوان لتكون هى مكان التدريب، واختارت ٥ أساتذة من أهم مدارس الحلى فى أوروبا، وكانت تجربة جديدة أثمرت فنانين وشبابًا واعدًا.

وبعد فترة أحست بأن هؤلاء الشباب يحتاجون إلى هذا النوع من التعليم الدائم الجيد المرتفع المستوى، فقررت أن تفتتح مدرسة للحلى فى القاهرة لتعليم وتدريب شباب غير قادر ماديًا على السفر إلى أوروبا.

تكونت فكرة الكتاب الأول الذى صدر فى عام ٢٠٠٧، بعدما اقترحت عليها الراحلة عطيات الأبنودى أن تجمع ملاحظاتها والاسكتشات المرسومة التى عملت عليها خلال ٢٠ سنة عن الخصوصيات الفنية لأقاليم مصر، فى كتاب يتناول بالشرح تراث النوبة والدلتا ووادى النيل والصحراء الشرقية والغربية وسيناء.

تدين عزة بالفضل لعطيات الأبنودى فى إعداد الكتاب الأول، إذ جمعت الأوراق والملاحظات والاسكتشات التى كتبتها ورسمتها طوال سنوات عن الحلى التى اشترتها واقتنتها، وملاحظات التشابه بين القطع وبعضها، وأسماء القطع، وعلى مدى عامين فرغتا المادة، وأعادتا الصياغة، من خلال جلسة أو جلستين أسبوعيًا.

وعن دور «الأبنودى»، قالت: «لولاها لما خرج الكتاب غالبًا إلى الوجود، عملية ماكنتش سهلة، وأنا وقتها ماكنتش متفرغة إنى أنجز الكتاب لظروف عملى، وهى أيضًا كان عندها حاجات تانية مهمة بتعملها».