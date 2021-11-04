الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

افتتحه المحافظ.. ننشر تفاصيل معرض أسوان الثانى للكتاب

صورة من الافتتاح
صورة من الافتتاح

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، معرض الكتاب الثانى بمسرح فوزى فوزى، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه، من خلال إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، والمقام فى الفترة من 3 إلى 12 نوفمبر الجاري. 

بدأت الفعاليات بعرض فني لفرقة أسوان للفنون الشعبية، ثم تفقد المحافظ معرض مشغولات فنية وحرفية وأشغال خزف «زخرفة، وتلوين بالبطانة، الديكال»، وأشغال جلود مع الجرباح، وطباعة ونسيج وتصوير ولوحات تصميمات زخرفية لكلية تربية نوعية جامعة أسوان، كما يضم المعرض 11 ألف كتاب، بأسعار رمزية ومخفضة للمواطنين تبدأ من جنيه إلى 20 جنيهًا.

يقام على هامش المعرض العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة، منها: «أمسيات شعرية وعروض فنية وندوات وصالونات ثقافية وكورال أطفال وورش للأطفال»، وجاءت الفعاليات بحضور رئيس الإقليم، وعدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

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صورة من الافتتاح

الهيئة العامة لقصور الثقافة

أما عن الهيئة العامة لقصور الثقافة فرغم أنها إحدى هيئات وزارة الثقافة الآن، إلا أنها وجدت قبل أن توجد الوزارة، فقد بدأ دورها كفكرة في أحد مؤتمرات الحزب الوطنى القديم، وتمثلت بعد ذلك في مدارس الشعب لتعليم الكبار في أوائل القرن العشرين، إلا أن أهم المراحل التى مرت بها هذه المؤسسة هى كما يلي:

في عام 1945 صدر قرار عبدالرازق السنهوري باشا وزير المعارف العمومية في ذلك الوقت رقم «6545» بإنشاء «الجامعة الشعبية» بمدينة القاهرة، من أهدافها نشر الثقافة بين طبقات الشعب.

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صورة من الافتتاح

في عام 1948 صدر مرسوم ملكى بتأييد إنشائها، وتعديل الاسم إلى «مؤسسة الثقافة الشعبية» على أن تعمل من أجل نشر رسالتها في سائر أرجاء المملكة.

في عام 1958 نقلت «مؤسسة الثقافة الشعبية» إلى «وزارة الثقافة والإرشاد القومي» وتغير اسمها إلى «جامعة الثقافة الحرة»، وأصبحت مهمتها نشر الوعى القومى في العاصمة والمحافظات، وتقديم رسالة الثقافة بالمعنى الواسع.

معرض أسوان للكتاب قصر ثقافة أسوان أشرف عطية محافظ أسوان الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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