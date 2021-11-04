سفيرنا فى لندن: مشاركة الرئيس السيسى فى «جلاسكو» أبرزت متانة العلاقة مع إنجلترا

قال السفير طارق عادل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قمة مؤتمر المناخ «كوب ٢٦»، المنعقدة فى مدينة جلاسكو بإسكتلندا، أبرزت قوة ومتانة العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة، خاصةً أن المشاركة جاءت تلبية لدعوة رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون.

وأضاف، فى حواره لـ«الدستور»، أن الجانبين ناقشا جملة من الموضوعات بهدف تعزيز التعاون المشترك، مثل قطار المونوريل الذى جرى الاتفاق على تصنيع عرباته فى لندن، كما تسلمت مصر دفعة أولى منها فى شهر أكتوبر الماضى.

وأكد السفير الانتقال بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى مستويات رفيعة، تأسيسًا على الاستثمارات البريطانية فى البترول، والبنية التحتية، ورغبة فى جذب مزيد من الاستثمارات فى مجالى الصحة والتعليم، واستقطاب عدد من الجامعات البريطانية لفتح فروع لها فى مصر، داخل المدن الجديدة، مثل الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة، مثل جامعتى «كوفنترى» و«هيرتفوردشاير».

كما التقى الرئيس السيسى، على هامش مشاركته فى قمة المناخ، رئيسة الأكاديمية الملكية البريطانية للجراحين، ووجه لها الدعوة لفتح فرع للأكاديمية فى مصر.

كذلك، أوضح السفير أن بريطانيا تدعم مصر فيما يخص سد النهضة، وأن هناك تفاهمًا قويًا حاليًا بين البلدين فى مجال مكافحة الإرهاب، يقتضى بذل مزيد من الجهود لدرء خطر الإخوان وغيرها من جماعات الإسلام السياسى.

■ بداية.. ما تقييمك لمشاركة مصر فى قمة المناخ «COP 26»؟

- خلال القمة، عقد الرئيس السيسى لقاءً مع رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، كما عقد عدة لقاءات مع نظرائه حول العالم، وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية وكذلك قضايا المناخ.

وكانت مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى مهمة للغاية، خاصة أن مصر تتطلع لاستضافة الدورة المقبلة لمؤتمر المناخ فى نسخته الـ٢٧.

وقمة «كوب ٢٦» تمثل أهمية كبرى، إذ يشارك فيها زعماء الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، وكان هناك أكثر من ١٠٠ رئيس دولة وحكومة، إذ عقدت لمدة يومين بحضور الزعماء، وتستمر حتى منتصف شهر نوفمبر الجارى على المستوى الوزارى وكبار المسئولين، وإلى جانب مشاركة الحكومات فى المؤتمر، فهناك مشاركة أيضًا من القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدنى المهتمة بحماية البيئة.

■ ماذا عن أجواء الاجتماع بين الرئيس السيسى وجونسون على هامش القمة؟

- عُقد اجتماع بين الرئيس السيسى ورئيس الوزراء البريطانى جونسون، وكان اللقاء جيدًا ودافئًا للغاية، كما هى العادة، وتمت مناقشة جميع أوجه العلاقات الثنائية، والتطرق إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

واستحوذت المناقشات حول قمة المناخ على جزء كبير من اللقاء بين الجانبين، خاصة أن مصر تتطلع لاستضافة الدورة المقبلة، ومن ثم يوجد تنسيق وتعاون مستمر ومكثف بين لندن والقاهرة منذ الآن وحتى الدورة المقبلة.

■ فى أى من مجالات التعاون يركز الجانبان أكثر على تعزيز الشراكة؟

- بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى تم التوقيع على اتفاق ثنائى ينظم حركة التجارة بين مصر وبريطانيا، وهو اتفاق يتيح أن تكون العلاقات بشكل مباشر بين البلدين، وليس فى إطار الاتحاد الأوروبى.

وهذا الاتفاق ينص على توسيع وزيادة العلاقات التجارية، وكذلك توفير فرص أكبر للاستثمار البريطانى فى مصر، خاصة فى المجالات التى تهم البلدين سواء الطاقة النظيفة أو الاقتصاد الأخضر أو البنية التحتية، كما أن هناك فرصًا عديدة توفرها المنطقة الصناعية فى قناة السويس من أجل الاستثمار.

■ ما المجالات الأخرى التى يسعى الجانبان لتعزيز التعاون بشأنها؟

- هناك تعاون ومناقشات كبيرة للغاية من أجل استقطاب الاستثمارات البريطانية فى مجالات مثل الصحة والتعليم، خاصة التعليم العالى، وذلك للاستفادة من الخبرة والسمعة الممتازة التى تتمتع بها جامعات المملكة المتحدة حول العالم.

وبالفعل جرى استقطاب عدد من الجامعات البريطانية لفتح فروع لها فى مصر، داخل المدن الجديدة، مثل الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة، مثل جامعتى «كوفنترى» و«هيرتفوردشاير»، ونأمل خلال الفترة المقبلة أن يكون هناك المزيد من الجامعات.

وفى هذا الإطار التقى الرئيس، على هامش مشاركته فى قمة المناخ بجلاسكو، رئيسة الأكاديمية الملكية البريطانية للجراحين، وهى أكاديمية لها تاريخ عريق، وجرى بحث أوجه التعاون معها، ودعوتها لفتح فرع للأكاديمية لدى مصر فى مجال الطب والجراحة وعلوم هذ المجال.

وكذلك، جرت دعوتها لزيارة مصر ورؤية المدن الجديدة، ومشاهدة التطور الحالى فى مجال التعليم العالى.

■ لماذا تجرَى زيارات مكثفة ومتبادلة بين مسئولى مصر وبريطانيا حاليًا؟

- الزيارات الأخيرة المتبادلة للوزراء والمسئولين فى مصر وبريطانيا دليل على التحسن المستمر فى العلاقات، خاصة الزيارة المرتقبة لولى العهد البريطانى الأمير تشارلز.

أما على مستوى الوزراء، فهناك العديد من الزيارات تتم فى مختلف المجالات، على سبيل المثال، كانت آخرها زيارة أجراها وزير بريطانى إلى مصر هو جيمس كليفرلى وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التقى خلالها وزير الخارجية سامح شكرى، وعددًا من المسئولين فى القاهرة.

أما على صعيد الزيارات المصرية إلى المملكة المتحدة، فكانت آخرها زيارة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، فى إطار مشاركته بسوق السياحة الدولية فى لندن، قبل أيام.

وكذلك شارك عدد من الوزراء المصريين فى أعمال مؤتمر المناخ، مثل وزراء المالية والبيئة والتعاون الدولى والتخطيط والبترول، فقد تمت دعوتهم للمشاركة فى حلقات نقاشية على هامش مؤتمر «كوب ٢٦»، وهذا كله يدل على الزخم الكبير الذى تتمتع به العلاقات الحالية بين البلدين.

■ ما الهدف من زيارة الأمير تشارلز إلى مصر فى هذا التوقيت؟

- زيارة الأمير تشارلز إلى مصر، التى تجرى منتصف الشهر الجارى، مقررة منذ فترة، خاصة أن ولى العهد حاليًا يقوم بالزيارات نيابة عن الملكة إليزابيث، ومن ثم فالزيارة بتكليف منها، وبالطبع تعد- أى الزيارة- بشكلها الحالى رسالة فى حد ذاتها.

■ كيف استقبلت بريطانيا قرار الرئيس السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ؟ وماذا عن تأثيره؟

- قرار الرئيس السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ كان له أثر كبير، وتم تداوله بشكل واسع على الساحة البريطانية، والإعلام، وكذلك فى البرلمان البريطانى. وجاء تداول القرار بشكل كبير نظرًا لأنه حدث مهم، وفى الطريق الصحيح بالطبع، حيث تم إبرازه بصورة إيجابية للغاية فى وسائل الإعلام، وعلى مستوى البرلمان والحكومة البريطانية.

■ ماذا عن زيادة معدلات السياحة البريطانية إلى مصر؟

- هناك عاملان ساهما بشكل كبير فى زيادة معدلات السياحة البريطانية إلى مصر، فى الآونة الأخيرة، الأول هو إلغاء حظر الطيران المباشر إلى شرم الشيخ منذ عامين، الذى كان مفروضًا منذ عام ٢٠١٥، واستمر الوضع مع تفشى فيروس كورونا المستجد حول العالم.

والعامل الثانى هو رفع بريطانيا اسم مصر من القائمة الحمراء لديها بسبب تفشى كورونا، بجانب الاعتراف بشهادات التلقيح المصرية، ومن ثم إلغاء قيود السفر، وإتاحة التوجه إلى كل أنحاء الجمهورية.

والسياحة البريطانية من أكبر المعدلات التى تتجه إلى مصر، وهو أمر مهم، لأن السياح لا يقصدون المدن الساحلية فقط مثل الغردقة وشرم الشيخ، ولكنهم يرغبون فى زيارة مدينتى الأقصر وأسوان، والمتاحف، ومشاهدة الآثار المصرية.

وحاليًا فتحت مصر للطيران خطًا مباشرًا بين مدينتى لندن والأقصر، بجانب رحلات الطيران المباشرة للمدن الأخرى، وهو ما يسهم فى زيادة معدلات السياحة البريطانية إلى البلاد.

■ هل هناك تعاون مع وزارة السياحة للترويج إلى المزارات الجديدة؟

- هناك تعاون بالتأكيد مع وزارة السياحة للترويج إلى المزارات المصرية المختلفة، فمثلًا خلال زيارة وزير السياحة والآثار إلى بريطانيا منذ أيام، تحدث فى ذلك الإطار، سواء السياحة فى مصر بشكل عام، أو المتاحف الجديدة مثل متحف الحضارة، والترويج للمتحف المصرى الجديد الذى نأمل افتتاحه قبل نهاية العام المقبل.

■ إلى أين وصل التعاون بين مصر وبريطانيا فى مجال مكافحة الإرهاب، خاصة فى ظل وجود عدد من قيادات الإخوان فى لندن؟

- هناك تعاون أكبر فى مجال مكافحة الإرهاب بين مصر وبريطانيا فى الوقت الحالى، بل إن هناك تفهمًا أكبر أيضًا من جانب المملكة المتحدة لأهمية محاصرة جماعة الإخوان الإرهابية.

كما أن مصر مستمرة فى شرح خطورة تنظيم الإخوان الإرهابى، وتأثيره السلبى على مناخ العلاقات بين البلدين، خاصة أنه يمثل تهديدًا أمنيًا، ليس لمصر فقط، بل لكل المنطقة، وكذلك لدول العالم.

كما تقلصت المساحة التى كان يستغلها الإخوان من أجل تسميم أجواء العلاقات بين مصر وبريطانيا وقل نفوذهم، وهو ما ينعكس على ازدهار العلاقات بين الجانبين.

ونحن نجرى اتصالات عدة، ليس فقط مع المسئولين الحكوميين فى بريطانيا، ولكن أيضًا مع أعضاء مجلس العموم واللوردات «البرلمان» لشرح أصل وتاريخ واتجاهات الإخوان، وأيديولوجيتها المريضة والسامة.

وكذلك نعمل على توضيح حقيقة الجماعة وخطورتها سواء لوسائل الإعلام البريطانية، أو المراكز البحثية.

■ ماذا عن موقف بريطانيا تجاه مصر فيما يخص ملف سد النهضة؟

- نحن نحرص على إثارة ملف سد النهضة وحق مصر فى مياه النيل مع المسئولين البريطانيين، وهم متفهمون بشكل كامل لخطورة هذا الوضع. وبريطانيا لها موقف إيجابى فى مجلس الأمن عندما طرحنا ملف سد النهضة، كما أن موقفها متمثل فى ضرورة التوصل لاتفاق بين الأطراف الثلاثة لتنظيم عملية الملء والتشغيل.

ماذا عن خطوات تعزيز التعاون فى المجال التجارى؟

- على صعيد العلاقات التجارية، يعد قطار المونوريل من أهم مجالات التعاون بين القاهرة ولندن، فقد تم الاتفاق على العربات وتصنيعها فى بريطانيا، كما تم تسليم أول دفعة منها إلى مصر فى شهر أكتوبر الماضى.

ويعد هذا الأمر شهادة على الانتقال بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى مستويات رفيعة، نظرًا لأن الاستثمارات البريطانية كانت تقليدية فى مجالات مثل البترول، وهى مستمرة أيضًا، ولكننا نسعى إلى تنويع وتوسيع التعاون بين الجانبين، فى مجالات أخرى خاصة بالبنية التحتية.