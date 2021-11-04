الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سفير مصر بلبنان: جامعة بيروت شاهد على عمق العلاقات العلمية والثقافية بين البلدين

السفير المصري في
السفير المصري في لبنان الدكتور ياسر علوي

أكد السفير المصري في لبنان الدكتور ياسر علوي، التزام مصر التاريخي بدعم جامعة بيروت العربية وطلابها، معتبرا أن الجامعة من أبرز الشواهد على عمق العلاقات العلمية والثقافية والاستثمار الأمثل للسياسة المصرية في لبنان.
جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور عمرو العدوي ومجلس العمداء وممثلي الطلاب في مجلس الجامعة، باﻹضافة إلى مجموعة من طلاب الجامعة الذين قاموا بالتدريب في المصانع والشركات المصرية في الصيف الماضي ضمن البرنامج الذي تم ترتيبه مع مجلس اﻷعمال المصري-اللبناني.
واعتبر علوي، أن كل دارس في الجامعة عبر العقود الستة الماضية هو بمثابة سفير للثقافة المصرية في لبنان.
كما تم خلال اللقاء مناقشة زيادة عدد المنح التدريبية لطلاب الجامعة في مصر، وسبل تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين مصر ولبنان.

بيروت جامعة بيروت مصر لبنان

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