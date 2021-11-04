الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بيت شعر الأقصر يحتفل بتوقيع 6 إصدارات جديدة لعام 2021

6 إصدارات جديدة لعام
6 إصدارات جديدة لعام 2021

يحتفل بيت الشعر بالأقصر بتوقيع 6 دواوين شعرية جديدة صدرت عن دائرة الثقافة بالشارقة بترشيح من بيت الشعر بالأقصر، وهي الأعمال الفائزة في مسابقة بيت الشعر السنوية، على هامش مهرجان بيت الشعر بالأقصر.

الدواوين الستة هي:

 ديوان «عشب الليل» للشاعر النوبي عبدالراضي، وديوان «على باب الروح» للشاعر بهجت صميدة،  وديوان «على سبيل المجاز» للشاعر محمود علي، وديوان «شاهد من رخام» للشاعر ضياء الكيلاني، وديوان «كنسرٍ على الأيام» للشاعر محمد فتحي، وديوان «نصوص الجبانة» للشاعر محمود الكرشابي.

حيث يشارك الشعراء ضمن أمسية شعرية وحفل توقيع، في الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للشعر العربي، والتي تقام سنويًا في محافظة الأقصر بمشاركة 45 شاعرًا وشاعرة، في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2021.

ويأتي المهرجان تتويجًا لنشاط عام كامل من الفاعليات الأدبية والثقافية التي تهتم بالشعر وقضاياه وتبحث في جماليات اللغة العربية، من خلال برنامج ثقافي يتيح الوصول للأجيال الإبداعية المختلفة على تعدد ألوانها وأشكالها الكتابية، من أجل تقليب التربة الإبداعية، ودفع بعض الأسماء الشابة المتحققة في الإبداع إلى صدارة المشهد.

كما يصاحب المهرجان معرض لإصدارات بيت الشعر السابقة منذ افتتاحه وحتى الآن التي بلغت عشرين إصدارًا ما بين الدواوين الشعرية والكتابات النقدية التي تناقش القضايا الإبداعية وإبداعات شباب الشعراء، بالإضافة لمعرض للمجلات الأدبية التي تصدرها دائرة الثقافة بالشارقة.

معلومات عن بيت الشعر بالأقصر

الجدير بالذكر أن بيت الشعر بالأقصر افتتح في الأقصر في 15 نوفمبر 2016 م، وهو نتاج مبادرة كريمة من الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لإنشاء بيوت الشعر في الوطن العربي، لتحتضن المبدعين، وتسهم في النهوض بالشعر والأدب والثقافة، وتشكل فضاء ثقافياً يلتقي فيه أرباب الكلمة، وقد جاءت المبادرة تأكيدًا على قيمة الشعر والفن والجمال، وخدمةً للشعر والشعراء وارتقاءً بالذائقة الأدبية لدى محبي الشعر والإبداع وتحقيق التواصل الفاعل بين المبدعين العرب. 

وتستهدف بيوت الشعر استمرار الأنشطة الثقافية ودعم الشعراء ورفد الساحة الثقافية بجديد الشعر والشعراء من قصائد ومواد نقدية شعرية.

مهرجان بيت الشعر للشعر العربي دائرة الشارقة الثقافية بيت الشعر بالأقصر الشاعر حسين القباحي حفل توقيع 6 دواوين شعرية جديدة

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وائل لطفي

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