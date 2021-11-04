نائب محافظ الدقهلية: لا بد من الاهتمام بالبحث العلمى لمواجهة الأوبئة (صور)

شارك هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الخميس، في مؤتمر الفيزياء الطبي للعلميين الأول بمناسبة اليوم العالمي للفيزياء الطبية من داخل نقابة العلمين بطلخا، بحضور د. سيد مشعل، وزير الانتاج الحربي الأسبق، والمستشار عماد شمس الدين الممثل القانوني لنقابة المهن العلمية، والدكتور أسامة العيان، عميد كلية العلوم جامعة المنصورة والدكتور أحمد عبيه، نقيب العلميين بالدقهلية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالعلم والبحث العلمي والاهتمام بالعلوم الطبية، لتنافس مصر مع باقي دول العالم في اكتشاف حلول للأمراض والأوبئة الجديدة التي تواجه العالم كله، وبالمتابعة المستمرة من مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في هذا الشأن، وبالإنابة عن أيمن مختار محافظ الدقهلية، ونقل نائب المحافظ خالص تحيات الدكتور أيمن مختار لكافة الحضور، مؤكدًا دعمه الدائم للعلم والعلماء في شتي المجالات.

وأكد الشيخ أنه بالعلم ترتقي الأمم والشعوب ولا بدّ من الاهتمام بالعلوم الطبية والبحث العلمي لعلاج الأمراض ومواجهة الأوبئة التي تواجه العالم الآن.

أشار عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلي أن العالم أجمع يدعم العلوم الطبية والفيزيائية، من أجل اكتشاف كل ما هو جديد لخدمة البشرية وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.