محافظ السويس يؤكد سرعة الانتهاء من توصيل مرافق قرية عامر (صور)

عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس اجتماعًا بمديرى المرافق الحيوية والخدمات العامة، بحضور د. عبدالله رمضان نائب المحافظ والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد؛ لمناقشة الجدول الزمنى للانتهاء من أعمال المرافق العامة التى تتم بقرية عامر بحى الجناين بعد موافقة رئيس الوزراء بالتحويز العمرانى لقرى القطاع الريفى والتى بدأت بقرية عامر.

اجتماع محافظ السويس

وأكد المحافظ على مسؤولى المرافق سرعة الانتهاء من المخطط الزمنى والانتهاء من جميع الاعمال والتوصيل للمنازل بالنسبة للمياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز واستكمال باقى المرافق من أجل تحسين حياة المواطنين على غرار حياة كريمة لتكون قرية عامر نموذجًا حضاريًا لباقى القرى بحى الجناين.

اجتماع محافظ السويس

وطلب المحافظ من الشعبة الهندسية عمل خريطة زمنية لجميع مسارات المرافق العامة، لتسهيل العمل وتوزيعها على جميع مسؤولي المرافق العامة التي تقوم بأعمال التطوير.

اجتماع محافظ السويس

حضر اللقاء كلا من عالية فريد، رئيس حى الجناين ومديرى الكهرباء والغاز الطبيعى والصرف الصحى والمياه والاتصالات والشعبة الهندسية والتخطيط والمتابعة والإدارات الهندسية بحى الجناين.