تجديد حبس 7 متهمين بإدارة منشأة لعلاج الإدمان بدون ترخيص بكرداسة

جدد قاضي المعارضات بشمال الجيزة، حبس 7 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لإدارتهم لمنشأة طبية لعلاج الإدمان داخل فيلا بكرداسة، وتبين أن إحداهما زوجة مستأجر الفيلا، وزوجها هرب من المكان.

كما استمعت النيابة، لأقوال 8 من المجني عليهم، قائلين: "كانوا محتجزينا داخل الفيلا، وبيقيدونا عشان نأخذ العلاج"، فيما اعترف المتهمون، بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء دون استشارة طبية، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم في تكبيل والتعدي على النزلاء، لتناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.

وداهمت مباحث رعاية الأحداث، فيلا تدار كمركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص فى كرداسة وبداخله 105 مدمنين ويديره مسجلين خطر.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالجيزة) باستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة، لإدارتها كمركز طبي لعلاج الإدمان والصحة النفسية بدون ترخيص، واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة تم استهداف الفيلا، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها وتبين أنهم (7 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" من بينهم "زوجة مستأجر الفيلا ومديرة المكان") كما تبين وجود 105 أشخاص بداخل الفيلا من متعاطي المواد المخدرة، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهًا عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتقييدهم والتعدى عليهم، كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية "ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" - 16 عينة تحليل مخدرات - عدد من السرنجات الطبية "مجهولة المصدر" - 5 دفاتر لإثبات بيانات النزلاء – مجموعة من الحبال).

كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون استشارة طبية - عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون استشارة طبية، وأن الحبال والعصي المضبوطة تستخدم في التكبيل والتعدي على النزلاء بالضرب، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.