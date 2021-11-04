الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

8 ملايين و511 ألفًا إجمالى الإصابات بكورونا فى إفريقيا

كورونا في أفريقيا
كورونا في أفريقيا

ذكرت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذراع الصحية للاتحاد الإفريقي، أن إجمالي الإصابات بـ(كورونا) بلغ 8 ملايين و511 ألف إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 219 ألف حالة، وتعافى 7 ملايين و915 ألف شخص.
وأوضحت المراكز -في بيان اليوم الخميس- أن نسبة تحصين سكان القارة الإفريقية بلقاح (كورونا) بلغت 5.9%، وبلغت نسبة من تلقي جرعة واحدة 8.5%، وأوصت الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، ورصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، ورصد الوفيات السريع والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.
يذكر أن المراكز الإفريقية تدعم كل البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضًا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

أديس أبابا كورونا المراكز الإفريقية إثيوبيا

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