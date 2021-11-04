الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مترجم لاهوتى: البابا تواضروس أب حقيقى وفكره رائع

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، الخميس، بعيد ميلاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية في ذكرى اختيار القرعة الهيكلية التاسع.

وقال المترجم والباحث اللاهوتي أمجد بشارة، لـ«الدستور»، إن فكر البابا تواضروس رائع منذ جلوسه على كرسي مارمرقس، مضيفًا: "هو يقوم بالعديد من الإصلاحات المهمة التي يعارضه فيها الكثيرون، لكن ما آراه أكثر أهمية أن قداسته لا يقصي أحدًا ولا يحرم أحدًا حتى من يسبه ليل نهار، وهو بهذا أب حقيقي وهذه أهم سماته".

مَن هو البابا تواضروس؟

ولد البابا تواضروس الثاني في المنصورة في 4 نوفمبر 1952، باسم وجيه صبحي باقي سليمان، حصل على درجة البكالوريوس من كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية 1975، وتخرج في الكلية الإكليريكية 1983، وحصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985.

تعلمت والدته التعليم الأولى في دير القديسة دميانة، وكانت هي الأخت الأصغر لأخوتها، وكان الوالد محبًا للنظام جدًا، ومُحبًا للغات (الإنجليزية والفرنسية)؛ وذلك بسبب تعاملاته مع مهندسين أجانب.

تم ترشيحه ليكون خليفة البابا شنودة الثالث هو وأربعة آخرين هم الأنبا رافائيل، والقمص رافائيل أفامينا، والقمص باخوميوس السرياني، والقمص سارافيم السرياني.

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