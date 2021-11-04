الخميس 04 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تعرف على فوائد نقع القدمين فى الخل

نقع القدمين في الخل
نقع القدمين في الخل

يشعر بعض الأشخاص بحكة بين أصابع قدميهم خاصة عند ارتداء الأحذية المغلقة طوال اليوم، مما يتسبب في ظهور إكزيما القدمين، ولكن باستخدام حمام الخل يمكنك علاج بعض مشاكل القدمين الشائعة وفقا لموقع metro.

تقليل إكزيما السباحين

“الإكزيما” هي عدوى فطرية شائعة تصيب القدم، وتحدث بشكل رئيسي في النعل وبين أصابع القدم، على عكس ما يوحي به الاسم، وتنتقل العدوى ليس فقط من حمامات السباحة، ولكن أيضًا من أماكن أخرى خاصة  إذا كنت تتجول حافي القدمين، ويمكن أن تؤدي هذه العدوى الفطرية إلى جفاف الجلد وتقشره وحكة أو حتى التهاب وبثور.

وبسبب تأثير الخل المضاد للفطريات يمكن لهذه المادة ذات الرائحة القوية أن تساعد في علاج العدوى الفطرية، ويمكن أن يؤدي الاستحمام المنتظم لقدميك في هذا المحلول المفيد إلى تقليل الأعراض والتحكم في العدوى.

 

القضاء على رائحة القدم المتعرقة

عادة ما تنشأ الرائحة السيئة للقدم المتعرقة من مزيج من العرق والبكتيريا المتروكة على قدميك وفي حذائك، ونظرًا لأنه يمكن استخدام الخل ضد كل من الفطريات والبكتيريا، يمكنك استخدام هذا المحلول لإزالة الرائحة الكريهة من خلال إعطاء قدميك حمامًا بالخل من حين لآخر ثم  اشطف قدميك جيدًا بعد ذلك.

 

ترطيب القدم الجافة والكعوب المتشققة

جفاف واشقق القدمين، بالإضافة لكونه قبيح المظهر  يمكن أن تكون مؤلمة ومزعجة أيضًا، ولكن الحموضة في الخل تمنح قدميك الجافة علاجًا مرطبًا.

 

طريقة عمل حمام الخل لقدميك
 

ضع  كوبًا كبيرًا من الخل في حوض أو دلو وأضف كوبين كبيرين من الماء الدافئ ثم  كرر هذه النسب حتى يمتلئ الحوض بما يكفي لتغمس قدميك ثم انقع قدميك في حمام الخل لمدة 10 إلى 20 دقيقة بعدها جففها تمامًا.

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