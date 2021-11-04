كواليس محاكمة الأمير أندرو.. شهادات واستمرار الجلسات حتى 2022

قال قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان، إن الأمير أندرو قد يواجه محاكمة مدنية في الولايات المتحدة بشأن مزاعم عن انتهاكات جنسية بنهاية عام 2022.

وفي حديثه خلال مؤتمر هاتفي مع المحامين في نيويورك أمس الأربعاء، قال كابلان إنه يتوقع موعد المحاكمة "في مكان ما في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر من العام المقبل".

وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن هذا التطور جاء بعد أن هاجم الفريق القانوني للأمير أندرو المتهمة، فيرجينيا جوفري، خلال عطلة نهاية الأسبوع، واتهموها بالسعي للحصول على تعويضات ضخمة من أندرو وأشاروا في الاتهامات التي قدموها للمحكمة بأن جيفري كان "قطة جنسية".

وتابعت الصحيفة أن الدعوى المدنية التي رفعتها جوفري تزعم أنها أُجبرت على ممارسة الجنس مع أندرو عندما كان عمرها 17 عامًا، بينما نفى أندرو هذه الاتهامات.

وخلال جلسة الاستماع أمس الأربعاء، قال ديفيد بويز، محامي جوفري، إنه يتوقع استدعاء من 8 إلى 12 شاهدًا للمحاكمة.

أخبر بويز القاضي أن "هناك شخصين في المملكة المتحدة" حيث قد يطلب من القاضي إصدار إنابة قضائية - طلب رسمي إلى القضاء في بلد أجنبي - لتأمين شهادتهما.

وقال أندرو بريتلر، الذي يمثل دوق يورك، إنه من المرجح أيضًا أن يستدعي من 8 إلى 12 شاهداً.

وأكدت الصحيفة أن جوفري البالغة من العمر 38 عاما، قد رفعت دعوى قضائية ضد أندرو في أغسطس، واتهمته بالاعتداء عليها جنسيا في منزل الناشطة الاجتماعية جيسلين ماكسويل في لندن وفي عقارات مملوكة للممول المشين جيفري إبستين.

وتابعت أن اندرو تعرض لانتقادات عنيفة هذا الأسبوع من منظمات المجتمع المدني بسبب تكتيكات محاميه العدوانية ضد جوفري.

وقال مكاولي محامي جوفري "فيما يتعلق بموضوع المال، فالطرف الوحيد في هذه الدعوى الذي يستخدم المال لمصلحته هو الأمير أندرو".

وأوضحت الصحيفة أنه قبل أي محاكمة ستخضع جوفري وأندرو للاستجواب تحت القسم من قبل المحامين المعارضين بحلول 14 يوليو المقبل.