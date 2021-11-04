الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تشكيل لجنة علمية مشتركة بين الصحة والتعليم العالي لتوحيد بروتوكولات العلاج

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بتشكيل لجنة علمية مشتركة تضم ممثلين من وزارتي الصحة والتعليم العالي لتوحيد بروتوكولات العلاج بجميع المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، وتوحيد الرؤى العلمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده، اليوم الخميس، مع قيادات وزارة الصحة والسكان ووكلاء الوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، لبحث ملفات ومشروعات الوزارة ومناقشة أي تحديات قد تعوق سير العمل، والوقوف على ما تم إنجازه في مبادرات الصحة العامة، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وراجع الوزير خلال الاجتماع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم اتخاذها بالحجر الصحي بالمطارات في المحافظات السياحية وزيادة أعداد الفرق الطبية، تزامنًا مع زيادة الرحلات السياحية القادمة إلى مصر، موجهًا بتكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية بالفنادق والقرى السياحية التي تشهد كثافة عالية، كما لفت إلى تكثيف فرق الرقابة والمتابعة بالمحافظات لإعداد تقارير دورية بسير العمل بكل محافظة، وللوقوف على أي تحديات أو عقبات وحلها على الفور.

كما اطلع الوزير على معدلات تلقي لقاح كورونا بالمحافظات، موجهًا بالتوسع في المراكز والأماكن المخصصة للتطعيم في نطاق كل محافظة وتخصيص أماكن لتسجيل المواطنين على الموقع الإلكتروني بتلك المراكز تيسيرًا عليهم، منوهًا إلى المسئولية المشتركة لحث المواطنين على تلقي اللقاح، حيث إنه جار ِالتنسيق مع رؤساء الهيئات البرلمانية بالمحافظات لتيسير  انتقال المواطنين لمراكز التطعيمات، على أن يقوم وكلاء وزارة الصحة بتوفير كافة اللوجيستيات اللازمة لعملية التطعيم وتنظيم استقبال الأعداد المتوافدة لتلقي اللقاح، مما يسهم في الوصول إلى جميع المواطنين المستهدفين لحمايتهم من الإصابة بالفيروس وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما أشار إلى  خريطة تطعيم المواطنين على مستوى جمهورية مصر العربية، لمتابعة أعداد متلقي اللقاح بالمراحل العمرية المختلفة والفئات المستهدفة حسب الحالة الصحية لكل مواطن.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار عقد اجتماع دوري مع وكلاء الوزارة لمتابعة معدلات إنجاز مستهدفات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا، والوقوف على أي تحديات والعمل على حلها على الفور.

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