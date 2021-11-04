الخميس 04 نوفمبر 2021
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الكاثوليكية تحتفل بعيد القدّيس كارلُوس الأسقف.. تعرف عليه

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية بمصر

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بعيد القدّيس كارلُوس بوروميو الأسقف، إذ روي الأب وليم عبد المسيح سعيد - الفرنسيسكاني، سيرته قائلاً: وُلِدَ القديس كارلوس بوروميو في شمالِ إيطاليا يوم 2 أكتوبر عام 1538 م، مِن عائلةٍ نبيلة. وحين ولادته سطعت الحجرة بنور باهر سماوي. وأبوه يدعى جلبرتس وهو رجل فاضل تقى متدين واسم أمه مرجريتا دي ميديشس، فأظهر الصبي منذ صغره علامات واضحة ودلائل سنية تنبئ عن حياته المقبلة.

وتابع:  ولم يلتذ في الصغر إلا بالصلاة والعبادة والتحدث عن أمور الكهنوت والكنيسة ثم درس بعض العلوم في مدرسة ميلانو ويعضها في مدرسة بافيا، ونال الشهادة في علم الفقه المدني والكنسي. 

وكان منذ صباه يتناول القربان المقدس كل أسبوع. ويجتهد في تحصيل اجل الفضائل المسيحية ولا سيما الطهارة، ومات أخوه الأكبر بدون ذرية، فحاول أهله أن يحملوه على أن يتزوج، ولم يزالوا يلحون عليه في ذلك زماناً طويلاً، فأراد أن يتفلت من إلحاحهم ويقطع آمالهم. 

وتابع: فسيم كاهناً ونبغَ في العلومِ اللاهوتيّة. فلما جلس خاله على كرسي القديس بطرس وهو البابا بيوس الرابع، استدعاه إليه وأخذ يرقيه إلى أفضل المناصب والمراتب، حيث عُيِّـنَ كاردينالًا وهو لا يزال في الثانيةِ والعشرينَ مِن عُمرِہ، أسَّسَ أكاديميَّة في رومة لدعمِ الآدابِ والعلوم الإنسانية. 
 

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