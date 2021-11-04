عبدالغفار: المنظومة الصحية في مصر أظهرت قوة الدولة في التصدي لكورونا

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم الخميس، مع قيادات وزارة الصحة والسكان ووكلاء الوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، لبحث ملفات ومشروعات الوزارة، ومناقشة أي تحديات قد تعوق سير العمل، والوقوف على ما تم إنجازه في مبادرات الصحة العامة، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لوكلاء وزارة الصحة بالـ27 محافظة على مستوى الجمهورية، لجهودهم المبذولة على مدار الفترة الماضية، والتي أظهرت قدرة الدولة على التصدي لجائحة فيروس كورونا بالرغم من التحديات التي شهدتها جميع الدول، كما أثنى على حرصهم على مواصلة العمل في ظل الجائحة وما حققته وزارة الصحة من إنجازات على أرض الواقع واستمرار العمل بالمشروعات القومية في القطاع الصحي لصالح المواطن المصري.

وأكد الوزير أهمية استمرار العمل والحفاظ على معدلات الإنجاز في النهوض بالمنظومة الصحية، مشددًا على ضرورة التنسيق بين جميع القطاعات والهيئات التابعة للوزارة ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات في المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أهمية تكثيف تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء ولجنة إدارة الأزمة بشكل يومي، لمنظومة اللقاحات.

واطمأن الوزير على سير العمل بالمستشفيات التي تستقبل مرضى كورونا والطاقة الاستيعابية بها، وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية أو الوقائية، وكفاءة عمل منظومة إمداد الأكسجين الطبي للمستشفيات.

وتطرق الوزير إلى خطة العمل ومعدلات تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بالقطاع الصحي، مشددًا على أهمية التنسيق بين وحدات الرعاية الأولية ومراكز صحة وتنمية الأسرة والتي يبلغ عددها 52 مركزًا على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة، لتقديم أفضل خدمة طبية متكاملة للمواطنين.

ووجه الوزير بإعداد تقارير لكل محافظة فيما يخص الاحتياجات اللازمة لكل مستشفى من كوادر بشرية أو لوجستيات طبية، وكذلك احتياجات المستشفيات فيما يخص أعمال التطوير وإعادة التأهيل، للوقوف عليها ومواجهة أي تحديات، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات الجامعية لتبادل الخبرات، في إطار التكاتف بين جميع مؤسسات الدولة المختلفة لصالح المريض المصري، مؤكدًا أن المنظومة الصحية في مصر أصبحت تمتلك خبرات قادرة على التغلب على أي تحديات أو عقبات تواجهها.