رئيس مدينة الشهداء يعلن إنجازات حياة كريمة في أسبوع

أكد مجدي رياض رئيس مركز ومدينة الشهداء أن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة تجري على قدم وساق في مختلف القطاعات في جميع الوحدات المحلية لتوفير كافة احتياجات المواطنين بمركز الشهداء بأفضل وأدق الطرق الممكنة للتخفيف عن كاهلهم ورفع المستوى المعيشي لهم عن طريق الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم برفع قدرات البنية التحتية والأساسية للقرى لإحداث تنمية شاملة بقرى الريف المصري على أن تكون متكاملة من كافة الجوانب الخدمية بمختلف القطاعات.

وأفاد أنه شهدت جميع قرى الوحدات المحلية بمركز الشهداء تطورا وتقدما في النسب التنفيذية بجميع المشروعات في مختلف القطاعات خلال الأسبوع المنتهي ففي الوحدة المحلية بدراجيل تم تخشيب سقف الدور الأرضي بالمجمع الزراعي، واستمرار أعمال التشطيب والمحارة بالمجمع التنموي بدراجيل، كما انتهت أعمال التشطيبات بمدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية بالقرية، وكذلك تخشيب وتسليح أعمدة الدور الأرضي بنقطة الإسعاف، وانتهاء حفر موقع الوحدة الصحية، وتخشيب قواعد الوحدة الصحية بكفر السوالمية، واستمرار تطوير الوحدة الصحية بكفر الشبع.

وفي الوحدة المحلية بزاوية البقلي تم صب بلاطة الدور الأول علوي بمجمع زراعي، وتواصلت أعمال تشطيبات المجمع الخدمي بزاوية البقلى، وتطوير مركز الشباب، واستمرار الحفر لتوصيل خط الغاز الرئيس بمدخل القرية ناحية دناصور، وتطوير ورفع كفاءة كوبري خرسانى عزبة مدكور، واستمرار أعمال تطوير مركز شباب عمروس، وحفر موقع المركز الصحي بها، وتطوير مركز شباب بشتامى.

أما في الوحدة المحلية بزاوية الناعورة تم تركيب حديد لسقف الثاني علوي بالمجمع التنموي بزاوية الناعورة، واستمرار العمل بالصرف الصحي بسكه الغفارة، وتواصل أعمال الصرف الصحي بالشارع الرئيس بقرية كفر دنشواي، وتواصل أعمال محطة الصرف الصحي بها، وتركيب الخشب لبدء أعمال صب الخرسانة بالوحدة الصحية بجزيرة الحجر.

كما أكد رياض أنه قامت الوحدة المحلية بدنشواي بتشطيب الدور الأرضي والأول علوي بالمجمع الخدمي وتسديد الدور الثاني علوي، وتم البدء في تخشيب سقف الدور الأول علوي بالمجمع الزراعي بدنشواي، وتواصلت أعمال الصرف الصحي بالقرية، وتم البدء في أعمال صيانة مدرسة مصطفى كامل الإعدادية، وإحلال وتجديد الجزء القبلي من سور المدرسة، وتخشيب أعمدة الدور الأرضي بمركز الشباب، وتخشيب وتسليح أعمدة الدور الأرضي بالمركز الصحي، وفك أخشاب القواعد المسلحة بمبنى وحدة الإسعاف، وتواصلت أعمال الصرف الصحي بأبو كلس، وتم الانتهاء من تغويص بيارة محطة رفع الصرف الصحي الرئيسة بها، وتسليم مدرسة الشهيد اللواء عصام الخولى الابتدائية، واستمرار أعمال تبطين ترعة اليوزباشا بأبو كلس، ووضع كابلات الكهرباء للربط الحلقي بين المحولات بالقرية، وصب الحصيرة العادية لمبنى مركز شباب إبشادى، والانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى الوحدة الصحية بها، ووضع كابلات الكهرباء للربط الحلقي بين المحولات، وتم الانتهاء من صب أعمدة الدور الأول علوي بمركز شباب دناصور، وجارى صب الحصيرة العادية لمبنى الوحدة الصحية بدناصور.

وأضاف أنه في الوحدة المحلية بكفر عشما تم تشوين الطوب بالمجمع الزراعي بكفر عشما، وتركيب الأبواب والشبابيك والكهرباء والسباكة بالدور الأرضي والمحارة بالدور الأول علوي وبناء الدور الثاني علوي بالمجمع التنموي، وتطوير مركز شباب قرية كفر عشما وتركيب النجارة والسباكة والكهرباء والمحارة، وصب القواعد والسملات بمبني الوحدة الصحية بالقرية، وتطوير مركز شباب سلامون قبلي، وتسليح القواعد المسلحة بالوحدة الصحية بقرية سلامون قبلي، ومد الصرف الصحي لقرية عشما لشارع عائلة شوالي، وتواصل أعمال محطة الرفع للصرف الصحي لقرية عشما، وعمل القواعد والسملات المسلحة بمبنى الإسعاف بقرية العراقية.

كما أشار إلى الأعمال في الوحدة المحلية بساحل الجوابر تم العمل بتشطيب المجمع التنموي بساحل الجوابر، وبدء أعمال تسديد المجمع الزراعي، ورفع كفاءة ملعب ومركز الشباب، ومد خطوط الغاز الطبيعي بشارع نبيل المليجى، ومد كابلات الكهرباء الأرضية بمدخل ساحل الجوابر وشارع الوحدة الصحية، والحفر للصرف الصحي بكفر سرسموس، ودق بئر ارتوازي بعملية مياه سرسموس، وحفر خط الطرد بها، وتمت أعمال مد شبكات الصرف الصحي على ترعة جاويش، وأعمال رفع كفاءة ملعب ومركز شباب سرسموس، واستمرار شد خشب أعمدة الدور الأرضي بموقع مستشفى التامين الصحي الشامل بالقرية، واستمرار أعمال محطة رفع شمياطس وصرف صحي شمياطس، رفع كفاءة الوحدة الصحية بالقرية.