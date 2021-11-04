الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

الإمارات تُطلق خارطة طريق لإنتاج «الهيدروجين» دعمًا للحياد المناخي

الهيدروجين
الهيدروجين

أعلنت الإمارات ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، اليوم الخميس، خارطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين، وهي خطة وطنية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية منخفضة الكربون، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز مكانة الدولة كمصدر للهيدروجين.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أنه جرى الإعلان عن خارطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين أثناء القمة العالمية للتغير المناخي "COP26" في جلاسكو، التي تجمع دول العالم للالتزام بخفض الانبعاثات للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية باريس.
وأوضح وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، أن الدولة أطلقت خارطة طريق (الإمارات للهيدروجين) بمثابة محرك رئيسي يسهم في تقديم حلول مستقبلية لتحديات التغير المناخي العالمية، تزامنًا مع إعلان الدولة عن المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى إنشاء نظام بيئي فعال يؤسس نموذجا جديدا لمسار النمو الاقتصادي المستدام، الذي يعزز البحث والتطوير والابتكار والتكنولوجيا النظيفة.
من جانبه، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للإمارات للتغير المناخي الدكتور سلطان أحمد الجابر "من خلال رؤية وتوجيهات القيادة، نعمل على بناء القدرات في سوق الهيدروجين النظيف التي تمتلك إمكانات واعدة وكبيرة للنمو، ومن خلال خارطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين، ستتمكن الدولة من تنفيذ مشاريع النمو الطموحة في جميع جوانب ومجالات سلسلة القيمة للهيدروجين النظيف".
وتتضمن خارطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين ثلاثة أهداف أساسية، تتمثل في فتح مصادر جديدة لخلق القيمة من خلال تصدير الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته ومنتجاته إلى مناطق الاستيراد الرئيسة، وتعزيز فرص مشتقات الهيدروجين الجديدة بواسطة الفولاذ منخفض الكربون والكيروسين المستدام، بالإضافة إلى الصناعات الأخرى ذات الأولوية والتي تسهم في تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 .

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