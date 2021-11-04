نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين في ضيافة جامعة حلوان

استقبل الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين وذلك بحضور الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، على هامش حضور مجلس كلية التربية لمناقشة اللائحة الجديدة لكلية التربية بنظام الساعات المعتمدة.

ورحب رئيس جامعة حلوان بنائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين مؤكدًا أن جامعة حلوان تسعى لإعداد الكوادر البشرية من المعلمين وتأهيلهم وبنائهم علميا وثقافيا، للمساهمة في بناء المجتمع وطلاب الغد، وتساهم بكل ما تملك من إمكانيات بشرية ومادية فى تنفيذ كل ما يخدم الوطن، مع التأكيد على الدور الفعال لكلية التربية كأحد الكليات العريقة للجامعة في تقديم مشروعات خدمية وإنتاجية وتنموية ومبادرات رئاسية، كما أشاد سيادته بحصول الكلية مؤخراً على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد NAQAAE.

حضر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين مجلس كلية التربية الذي ناقش اللائحة الداخلية الجديدة للدرجة العلمية الأولى في الكلية (ليسانس - بكالوريوس ) حيث نوقشت المرتكزات والإطار الفكري لبرنامج إعداد المعلم والملامح الأساسية للبرنامج ، ومواصفات خريج كلية التربية، والأقسام العلمية والبرامج الدراسية بالكلية.

كما تم استعراض برامج الكلية خلال المجلس والمزايا التنافسية لهذه البرامج بنظام الساعات المعتمدة، كذلك تم مناقشة نظام الدراسة بالكلية وسبل تقييم الطلاب، والخطة والمقررات الدراسية لبرامج التعليم العام وبرامج التعليم الأساسي، برامج التعليم الفني، كذلك ناقش المجلس الخطة والمقررات الدراسية لبرامج التعليم بمصروفات (البرامج المتميزة).

وفي ختام الزيارة قام الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة بإهداء درع جامعة حلوان للدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين تقديراً لجهوده.