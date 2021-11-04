ضبط 9 أطنان كبدة فاسدة داخل ثلاجة تابعة لإحدى شركات التبريد بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، فى ضبط 9 أطنان "كبدة مجمدة مستوردة" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، داخل ثلاجة تابعة لإحدى شركات التبريد بالجيزة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

ووردت معلومات إلى العميد وليد العشري، رئيس مباحث التموين بالجيزة، تفيد بقيام صاحب ثلاجة تابعة لإحدى شركات التبريد بالجيزة بالاحتفاظ بكميات كبيرة من "كبدة مستوردة" داخل الثلاجة، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة "حروق تجميد"، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبوالخير النائب الأول لمدير المباحث، وبقيادة العميد وليد العشري رئيس مباحث التموين بالجيزة، تم ضبط المدير المسئول عن الثلاجة التابعة لإحدى شركات التبريد، وعثر بحوزته على 9 أطنان "كبدة مجمدة مستوردة".

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.