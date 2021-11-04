الخميس 04 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 9 أطنان كبدة فاسدة داخل ثلاجة تابعة لإحدى شركات التبريد بالجيزة

كبدة فاسدة
كبدة فاسدة

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، فى ضبط 9 أطنان "كبدة مجمدة مستوردة" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، داخل ثلاجة تابعة لإحدى شركات التبريد بالجيزة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات. 

ووردت معلومات إلى العميد وليد العشري، رئيس مباحث التموين بالجيزة، تفيد بقيام صاحب ثلاجة تابعة لإحدى شركات التبريد بالجيزة بالاحتفاظ بكميات كبيرة من "كبدة مستوردة" داخل الثلاجة، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة "حروق تجميد"، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبوالخير النائب الأول لمدير المباحث، وبقيادة العميد وليد العشري رئيس مباحث التموين بالجيزة، تم ضبط المدير المسئول عن الثلاجة التابعة لإحدى شركات التبريد، وعثر بحوزته على 9 أطنان "كبدة مجمدة مستوردة". 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.

الجيزة أمن الجيزة كبدة مجمدة ثلاجة مباحث التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخديو إسماعيل المفترى عليه

الأكثر قراءة

تضارب في أقوال «دبور الإسماعيلية» أمام النيابة بعد مواجهته بوالدته وشقيقته

«تفجير الأبواب المصفحة».. سر نجاح عملية إنقاذ «رهائن الفيوم»

لحظة تحرير رهائن "بلطجي الفيوم" (فيديو)

إغلاق محور المشير طنطاوى بمدينة نصر

إجابة السؤال الأكثر تداولًا.. هل ستغرق الإسكندرية؟

«ضربتها بالخرطوم».. ولي أمر تلميذة مريضة سكر تتهم معلمة بالاعتداء عليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "25".. دعوات وقف العنف

خالد عكاشة

هل تمثل الطاقة النووية حلًا آمنًا؟

ماجد حبته

هل اقترب تحرير إثيوبيا؟

د. بهي الدين مرسي

علمى ولّا أدبى؟

د.محمد شادي

جلاسكو والنهاية المأساوية للعالم

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. فى كل مكان

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

حسين دعسة

توقف «ديلي ستار».. إعلام بيروت الإنجليزي ينهار! `

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

سفير أمريكا الجديد فى إسرائيل يتعهد بدعم اتفاقيات التطبيع

جنود الاحتلال يقتحمون قبة الصخرة خلال أعمال صيانة ويهددون موظفًا بالاعتقال

الهيئة العامة للكنيست تُصادق على ميزانية إسرائيل لعام 2021