الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«مايكروسوفت» تنضم لسباق «ميتافيرس» بمنصة للاجتماعات الافتراضية

مايكروسوفت
مايكروسوفت

انضمت شركة (مايكروسوفت) لسباق الدخول في تقنية ميتافيرس الجديدة من خلال طرح بيئات وشخصيات افتراضية ثلاثية الأبعاد على منصتها "مايكروسوفت تيمز".
وستسمح منصة "ميش" الافتراضية، التي ستبنيها عملاق التكنولوجيا داخل منصتها "مايكروسوفت تيمز"، للأشخاص في مواقع مختلفة بالعمل الهجين الذي يجمع بين الواقع والعالم الافتراضي.
وتقول مايكروسوفت، بحسب موقع "جاديتس 360"، اليوم الخميس، إنَّ منصة "ميش" ستسمح للأشخاص بالانضمام إلى التجارب ثلاثية الأبعاد المشتركة باستخدام أدوات الإنتاجية لتطبيق مكالمات الفيديو، والانضمام للاجتماعات الافتراضية وإرسال الدردشات والتعاون في المستندات المشتركة، والالتقاء في الفضاء الافتراضي دون الحاجة إلى تشغيل كاميرات الويب الخاصة بهم.
وصرح الباحث التقني في مايكروسوفت، أليكس كيبمان، "بصفتنا شركة ينصب تركيزها على الإنتاجية وعلى العاملين في مجال المعرفة، فهذا شيء يطلبه العملاء منا حقًا، وهو مقترن برؤية الحقيقة الهجين بين الواقع والافتراض التي كنا نعمل عليها منذ 12 عامًا".
وعلي صعيد اخر.. أعلنت مايكروسوفت أنها تستعد لطرح جولة جديدة من التقنيات التي تهدف إلى جعل خدمات الحوسبة السحابية تعمل في مراكز البيانات التي لا تمتلكها ، بما في ذلك مراكز البيانات السحابية لمنافسيها.
ويقول المسؤولون التنفيذيون والمحللون في شركة مايكروسوفت إنَّ هذه الاستراتيجية كانت أساسية في صعود الشركة في سوق البنية التحتية للحوسبة السحابية، والتي تقدر شركة الأبحاث "جارتنر" أنها بلغت 64.3 مليار دولار، وتأتي مايكروسوفت في المرتبة الثانية بعد شركة أمازون الرائدة في السوق "خدمات أمازون ويب".
وكانت مايكروسوفت قد أعلنت في الأسبوع الماضي أنَّ إيرادات عرضها السحابي الرائد "آزور" نمت بنسبة 48%، وهي النتائج التي ساعدتها على تجاوز شركة آبل باعتبارها الشركة الأكثر تداولًا في العالم من حيث القيمة.

كاليفورنيا الولايات المتحدة مايكروسوفت ميتافيرس ميش

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وائل لطفي

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