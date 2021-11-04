«طب حلوان» تنظم يوما علميا عن «دور التكنولوجيا في تحسين تعليم الباثولوجيا»

تحتفل كلية الطب جامعة حلوان، باليوم العالمي للباثولوجيا (علم الأمراض) بالتعاون مع الكلية الملكية للباثولوجيين بالمملكة المتحدة (Royal College of Pathologists)، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي، القائم بعمل عميد كلية الطب، ويتم تنظيم الفعاليات من خلال الدكتورة فاطمة الزهراء الخميسي، مدرس الباثولوجيا (علم الأمراض) بالكلية، يوم الخميس ١١ نوفمبر من الساعة ٤-٩ مساء بتوقيت القاهرة.

حيث تعقد الكلية يومًا علميا دوليا بعنوان “دور التكنولوجيا في تحسين تعلم.. تعليم الباثولوجيا (علم الأمراض) في التشخيص الباثولوجي"، ويعقد اليوم العلمي افتراضيا (أونلاين) على منصة زووم، حيث تستضيف الكلية نخبة من الخبراء الدوليين المصريين والأجانب المتخصصين في تطبيقات التكنولوجيا في العلوم الطبية والباثولوجيا والتعليم الطبي.

كما يتم استضافة الدكتورة مني البحراوين أستاذ الباثولوجيا بكلية الطب جامعة الإسكندرية والكلية الأمبراطورية بلندن (Imperial College, London)، ورئيس اللجنة المصرية لتدريب الباثولوجيا (ECPT)، ومستشار الكلية الملكية للباثولوجيين (Royal College of Pathologists) بالقطر المصري، كذلك استضافة الأستاذة الدكتورة عزة زيدان، أستاذ الباثولوجيا بكلية الطب جامعة بورسعيد، والتي شغلت عددا من المناصب القيادية لأقسام ومعامل الباثولوجيا في العديد من كليات الطب والمستشفيات التعليمية بالجامعات المصرية والعربية.

يتكون اليوم العلمي من جلستين، الأولى تناقش دور التكنولوجيا في التشخيصات الباثولوجية يحاضر فيها الدكتور أحمد الجارحي، أستاذ التحكم التلقائي بكلية الهندسة جامعة حلوان والعميد السابق لها والمنسق الرئيسي للبرنامج التعاوني لهندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الجامعة الدولية عن بُعد (Telematic University) وجامعة حلوان، ويحاضر عن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة، كما يحاضر الدكتور عصام عياد أستاذ ورئيس قسم الباثولوجيا بكلية الطب جامعة القاهرة والخبير الدولي و رائد علم الأمراض الرقمي (Digital Pathology) بمصر و متحدثا عن تقدم علم الأمراض الرقمي بمصر.

كما تناقش الجلسة الثانية دور التكنولوجيا في تحسين تعلم/ تعليم الباثولوجيا بالكليات الطبية و تستضيف هذه الجلسة الدكتور جون ساندرز استاذ التعليم الطبي و مدير وحدة الابتكار والمنح في التعليم الطبي بكلية الصحة والرعاية الاجتماعية و الطب بجامعة ادج هيل (Edge Hill University) بالمملكة المتحدة والرئيس المشارك بلجنة التعلم المعزز بالتكنولوجيا في الرابطة الأوروبية للتعليم الطبي (AMEE)، ويلقي محاضرة عن كيفية تصميم تعلم فعال باستخدام التكنولوجيا، كما تحاضر الدكتورة فاطمة الزهراء الخميسي مدرس الباثولوجيا بكلية الطب جامعة حلوان و الحاصلة علة ماجستير التعليم الطبي البرنامج المشترك جامعة ماسترخت هولندا/ جامعة قناة السويس مصر عن تجربة كلية الطب جامعة حلوان الرائدة في تعزيز تفاعل الطلبة وتعلمهم الإلكتروني للباثولوجيا أثناء فترة كورونا.

وتدار الجلسات العلمية بواسطة الدكتورة عزة زيدان، ويشارك في تنظيم اليوم العلمي نخبة من الطلاب المتميزين بكلية الطب جامعة حلوان، يستقبل اليوم العلمي الحضور من المهتمين من المجتمعات العلمية المحلية و الدولية.