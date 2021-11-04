بعد تثبيت ثاني قطار بمحور المشير طنطاوي.. 10 معلومات عن «المونوريل»
تصدر المونوريل محركات البحث خلال الساعات الماضية وذلك بعدما قامت وزارة النقل بتثبيت ثانى قطار مونوريل على مسار خط مونوريل العاصمة الإدارية - بمحور المشير طنطاوي بجوار مركز المؤتمرات في إطار بعض تجارب الأداء والتأكد من مواصفات القطار تزامنًا مع تواصل تنفيذ المشروع المخطط بدء تشغيله التجريبي نهاية 2022، حيث سبق وتم تثبيت القطار الأول أمام فندق الماسة بالعاصمة الإدارية.
فى هذا السياق ترصد “الدستور” أبرز المعلومات عن المونوريل.
- حسبما أعلنت وزارة النقل أنه تبلغ الطاقة الاستيعابية لكل خط من خطى المونوريل 600 ألف راكب يوميًا.
- يتكون من عدد 4 عربات.
- وصل حتى الآن القطارين الأول والثانى من عدد 40 قطارًا سيتم توريدها لمشروع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية).
- الطول الإجمالى للمشروعين 98.5 كم بعدد 35 محطة.
- وصل القطار الأول من عدد 30 قطارًا سيتم توريدها لمشروع مونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر).
- يجري تصنيع باقى أسطول الوحدات المتحركة لمشروعي المونوريل والتي ستصل تباعًا وفقًا للجدول الزمني المحدد.
- بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية لقطاع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) 24.7% .
- بلغت نسبة الأعمال المدنية 27.5% (تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم).
- يربط المشروع إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقًا (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية).
- مشروع المونوريل من الوسائل السريعة والعصرية الآمنة والصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود.
- يعمل المونوريل على خفض معدلات التلوث البيئى وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلًا من السيارات الخاصة.
- يوجد بالمونوريل ممرات آمنة تسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة فى ظروف التشغيل العادية وتسهيل عمليات الإخلاء في حالات الطوارئ، كما يتم تزويدها بكاميرات تليفزيونية بكابينة القطار للمراقبة المركزية.