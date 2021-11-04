بعد تثبيت ثاني قطار بمحور المشير طنطاوي.. 10 معلومات عن «المونوريل»

تصدر المونوريل محركات البحث خلال الساعات الماضية وذلك بعدما قامت وزارة النقل بتثبيت ثانى قطار مونوريل على مسار خط مونوريل العاصمة الإدارية - بمحور المشير طنطاوي بجوار مركز المؤتمرات في إطار بعض تجارب الأداء والتأكد من مواصفات القطار تزامنًا مع تواصل تنفيذ المشروع المخطط بدء تشغيله التجريبي نهاية 2022، حيث سبق وتم تثبيت القطار الأول أمام فندق الماسة بالعاصمة الإدارية.

فى هذا السياق ترصد “الدستور” أبرز المعلومات عن المونوريل.