الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنفيذ 42 مشروعًا بقطاع الطرق بتكلفة 7 مليارات جنيه في البحيرة

مشروعات عملاقة بالبحيرة
مشروعات عملاقة بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة أن ما شهدته مصر تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجارى تنفيذها لصالح المواطن المصرى ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق حيث شهدت المحافظة خلال ثلاث أعوام تنفيذ ٣٥٢٨ مشروع في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ ٧٢ مليار جنيه.

وأشار محافظ البحيرة إلى المتابعة المستمرة و تنفيذ خطة الدولة ووزارة النقل لتحسين كفاءة شبكة الطرق وإنشاء الكباري وربط الطرق ورفع كفاءة الطرق القائمة وعمل الصيانة الدورية لها لتيسير الحركة المرورية ومنع التكدس ورفع درجة الأمان حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

كما أكد المحافظ، إنجاز ٤٢ مشروعا كبيرا بقطاع الطرق والكباري خلال الثلاث سنوات الماضية وذلك بتكلفة ٧ مليارات جنيه تمثلت فى رصف ٩ طرق  بطول ١٤٨ كم بتكلفة مليار و٥٠٠ مليون جنيه وإنشاء وصيانة ١٣ كوبرى بطول ٥.٦ كم بتكلفة  مليار و٣٠٠ مليون جنيه.

كما  أشار آمنة إلى أن الخطط العاجلة للطرق وصلت لعدد ٢١  طريق بطول ٧١  كم بتكلفة ٢١٠  مليون جنيه، و المحور الرابط فوة / جناكليس الصحراوى بطول ٨٤.٥  كم بتكلفة ٤ مليار جنيه و جاري العمل بمحور المحمودية بطول ٥٦ والذى سيعد نقلة حضارية وتنموية كبيرة لخدمة محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة وذلك ضمن المشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها على أرض محافظة البحيرة.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه وجه جميع الوحدات المحلية بمراكز بالاستمرار في متابعة المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة.

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