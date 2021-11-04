الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق مبادرة «مهذبون» بمدارس المنوفية

مبادرة مهذبون بالمنوفية
مبادرة مهذبون بالمنوفية للمدارس

أعلن هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، إنطلاق مبادرة "مهذبون.. بأخلاقنا نرتقي" بمدارس محافظة المنوفية لغرس القيم الأخلاقية ونبذ العنف، مضيفا أن المبادرة تهدف إلى ترسيخ قيم الاحترام والرحمة والتعاون والإيثار والإتقان وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن كما تهدف المبادرة لنبذ سلوك العنف بين طلاب المدارس من خلال فرق الدعم النفسي التي تم تشكيلها داخل الإدارات التعليمية لتقديم برنامج يتكون من مجموعة جلسات إرشادية نفسية .

وفي سياق متصل عقدت سناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية والمشرف على قطاع الأنشطة التربوية والثقافية بديوان المديرية اجتماعا لموجهي عموم وموجهي أوائل ورؤساء الأقسام الأنشطة التربوية بالمديرية والإدارات التعليمية العشر لوضع خطة لدعم تنفيذ هذه المبادرة عن طريق تفعيل الأنشطة داخل المدارس للتصدي للحالات الفردية التي تتنافى مع قيم وعادات وتقاليد والأعراف المجتمعية.

وتم التأكيد على نشر الأخلاقيات والسلوكيات الإيجابية التي تضمن السلامة الاجتماعية داخل المدارس عن طريق استخدام الإذاعة المدرسية الصباحية وصحف الحائط المدرسية وتفعيل المسرح المدرسي والمسابقات الفنية التي تهدف تنمية الأفكار والإبداع الفني للطلاب وتفعيل الدور الإيجابي للأخصائي الاجتماعي والنفسي بالمدارس وتوجيه الطلاب لممارسة النشاط الموسيقي والقراءة الحرة تحت إشراف أخصائي المكتبة المدرسية وحث الطلاب على المشاركة في النشاط الرياضي وممارسة الرياضة بشكل عام لتهذيب النفس .

محافظة طلاب المنوفية تعليم طريق رياضة الصباحية اجتماع تنمية

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