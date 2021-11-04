الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

جامعة دمنهور تدشن أول مبادرة لمحو أمية مركز كامل ضمن «حياة كريمة»

جامعة دمنهور
جامعة دمنهور

دشنت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور  عبيد صالح  رئيس جامعة دمنهور والدكتورة  أمل محمد مهران  عميدة كلية التربية ومنسق جامعة دمنهور لمشروع محو الأمية مبادرة "لا للأمية"، وذلك بقرية زهرة بحضور اللواء  المهندس أحمد على مرزوق رئيس مجلس مدينة كفر الدوار، حيث وقع الاختيار  على مركز كفر الدوار ليكون أول مركز تقوده كلية التربية بأبنائها للقضاء على أهميته لأنه يضم 264 ألف أمى فيعد من كبرى التحديات وأحد المنافسات التى تسعى كلية التربية لتجاوزه وتستهدف المبادرة  ليس محو أمية فقط وإنما رفع الوعى المجتمعى بأهمية التعليم وأن هذا الأمر تقع مسئوليته على عاتق أبناءنا الطلاب .

 وأوضح الدكتور عبيد صالح أن الجامعة تحرص على دعم رؤية مصر 2030 والمساهمة فى تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى، لذلك قامت بتنفيذ خطة متكاملة لدعم المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار فى إطار استراتيجية الجامعة فى نشر العلم والمعرفة ومحاربة الجهل وتفعيلا لدورها الرائد في خدمة المجتمع،  مشيرًا إلى أن محو الأمية واجب وطني وأساس للنهوض والتنمية مؤكدا على  ضرورة تكاتف قوى المجتمع جميعا للقضاء على الأمية التى تشكل خطرا جاثما على عجلة التنمية، كما أشاد بدعم سيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المشروع وتأكيده الدائم على التعاون بين كافة مؤسسات الدولة للقضاء على الأمية.، موجها بأهمية المساهمة فى محو أمية القرى التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوصول إلى قرى خالية من الأمية.

وأكدت الدكتورة  أمل مهران أن مبادرة "لا للأمية"  قد بدأت من قرية زهرة تمهيدا للانتقال إلى قرية أخرى تابعة لمركز كفر الدوار وذلك فى إطار الخطة التنفيذية للإعلان عن مركز كفر الدوار بلا أمية والجهد متصل حتى يتم الإعلان عن محافظة البحيرة بلا أمية فهذا الشعار من أولويات كلية التربية وأولى نقاط خطتها الاستراتيجية لخدمة المجتمع كما  أن مشروع محو الأمية من المشروعات القومية الهامة والتى قد أخذتها كلية التربية جامعة دمنهور على عاتقها  لكونها منبع لنشر العلم ومنارة المعرفة بالبحيرة ولا يقتصر دورها التعليمي على تخريج دفعات من المعلمين الذين يحملون راية العلم بل نسعى بجهود صادقة الى محو امية الكبار أيضاً ، و جاء الاهتمام  بذلك المشروع بدعم من الجامعة  اذ لم تدخر جهداً وعوناً  لإنجاح هذا المشروع وكذلك من المجلس الأعلى للجامعات وبتعاون مثمر وبناء مع مركز تعليم الكبار بالبحيرة الذين ساهموا كثيرا فى حل كافة المشكلات التى تواجه ابنائنا وهم يمحو الأمية على أرض الواقع  . 

وجدير بالذكر أن هذه المبادرة  بدأت بعد أن تم تدريب طلاب وطالبات كلية التربية التابعين لمركز زهرة  على الاستراتيجيات الحديثة" تربوية النص "فى محو الأمية وتعريفهم بطريقة فتح الفصول بنظاميه التعاقد الحر والفصل التنشيطى فضلا عن التعليم بأسلوب المواقف الحياتية  وتدريبهم كذلك على كيفية التعامل مع الأميين  وجذب الأميين للتعلم و تحفيزهم لمتابعة تعليمهم  كما أن الطلاب الذين سيتمكنون من النجاح أكبر عدد ممكن من الأميين لهم جوائز مالية و بالنسبة للأميين الذين سينجحون لهم الأولوية فى الحصول على فرصة عمل بمصانع القطاع الخاص.

محافظة محو الأمية عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي رؤية مصر 2030 رئيس جامعة كفر الدوار الرئيس عبد الفتاح السيس قطاع الخاص

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