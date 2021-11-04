الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية العماني يبحث مع المبعوث الأمريكي مستجدات الأوضاع في اليمن

بدر بن حمد بن حمود
بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي

بحث وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، اليوم الخميس، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندر كينج، والذي يقوم بزيارة إلى سلطنة عُمان، سبل تعزيز الجهود الإقليمية لإنهاء الصراع فى اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن اللقاء يأتي في سياق مواصلة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء الصراع في اليمن، وتبادل عدد من الأفكار والتشاور نحو آخر المستجدات والمعطيات ذات الصلة.

حضر اللقاء الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، والسفير خالد بن هاشل المصلحي، رئيس دائرة مكتب الوزير، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية، كما حضرتها السفيرة ليزلي تسو، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى سلطنة عُمان.

مسقط اليمن المبعوث الأمريكى لدى اليمن الخارجية العمانية أمريكا سلطنة عمان

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