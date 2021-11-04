مذكرات «نيومان» ستنشر فى 2022.. قصص خفية عن حياة أشهر نجوم هوليوود

يعيش نجوم هوليوود حياة مليئة بالصخب، لكن لها جوانب أخرى قد تكون أكثر ظلاما وأحيانًا لا تشبه حياتهم، هذه الأسرار يكتبها نجوم في مذكراتهم ليكشفوا للعالم حقائق غريبة، خفية، وغامضة كانت تتخفى وراء الأضواء وسحر هوليوود.

كان آخر المذكرات إعلان دار نشر نوبف، إنه تم العثور على مذكرات لبول نيومان، أسطورة هوليوود الراحل، والتي ستُنشر العام المقبل.

يعد “نيومان” من كبار نجوم الستينيات والسبعينيات، بدأ في كتابة مذكراته خلال الثمانينات ليكشف الحقيقة الكاملة عن حياته والتصدي لشائعات وسائل الإعلام، إلا أنه لم يفكر في نشرها أبدًا حتى وفاته عام 2009.

ديفيد سيلزنيك

واحد من أشهر منتجي هوليوود، رغم أن أعماله قليلة للغاية إلا أن جميعها كان له دور وعلامة في تاريخ السينما الامريكية، فهو منتج فليمى “ذهب مع الريح، روببيكيا” وكلاهما حصل على الاوسكار.

وكشف خلال مذكراته كواليس وصوله لهذه المرحلة، وأنه لم يكن مجرد منتج بل كان سينمائيا، وتعد هذه المذكرات علامة أخرى جعلت “سيلزنيك” ليس مجرد صفحة طوتها هوليوود بل باقية بأعماله ومذكراته.

شارون ستون

كشفت النجمة الأمريكية في سيرتها الذاتية أصعب وأسعد اللحظات التي مرت بها خلال مسيرتها الفنية، والتي تضم كثير من الأحداث الدرامية التي قد تتجاوز ما تحفل بها أفلام هوليوود.

ونشرت “ستون” مذكراتها بعنوان "الجمال في أن تحيا مرتين"،ركزت فيها على إصابتها بسكتة دماغية ونزيف في المخ عام 2001، وكيف منحتها الحياة فرصة ثانية للعودة.

وتروي المذكرات نشأتها الصعبة في ولاية بنسلفانيا، علاقتها المتوترة مع والديها، وتكشف عن الإساءات التي تعرضت لها على يد جدها.

ديمي مور

في عام 2019، أصدرت النجمة ديمي مور مذكراتها والتي كشفت فيها عن سرية حول حياتها الخاصة تحت عنوان "قلبًا وقالبًا".

وكشفت في الكتاب تفاصيل مسيرتها الفنية التي امتدت لأكثر من 35 عامًا، وحياتها الخاصة وتفاصيل علاقتها المتوترة مع والدتها التي كانت تدمن الكحوليات، وأزواجها الثلاثة.

ووفقا لصحيفة "مترو" البريطانية، كشف إعلان الكتاب عن صراع الإدمان الذي عانت منه مور، بالإضافة إلى مشكلات مع شكل الجسم وصدمة في الطفولة استمرت معها لسنوات.

مارلين مونرو

رغم رحيلها منذ نحو 60 عامًا تظل مارلين مونرو نجمة الاغراء الاولى في العالم، فمجرد أن يراها أي شخص يخطفه سحرها الغامض الغريب.

وتناولت عدة كتب حياة الفنانة الراحلة لعل أبرزها "مارلين مونرو" الذى كتبه إيف أرنولد، "الشقراء" لمؤلفه جويس كارول أوتس، "موسيقى الحرباء" تأليف ترومان كابوت، "مارلين مونرو" لكاتبه باربرا ليامنيج، والأهم والأشهر التى حررته صاحبة الشأن هو "قصتى مارلين مونرو".

وكتب “مارلين” سيرتها الذاتية في ذروة شهرتها، إلا أنه لم ينشر إلا بعد وفاتها بحوالي 10 سنوات، والذي كشفت فيه قصة نشأتها يتيمة غير مرغوب بها، وانتقالها من منزل لآخر، ثم هوليوود لتبدأ مشوار الشهرة.