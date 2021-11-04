أسعار النفط تتراجع قبيل اجتماع «أوبك بلس»

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1%، اليوم الخميس، وسط توقعات بأن تتمسك دول تحالف "أوبك بلس" بخطتها لزيادة الإنتاج بشكل متواضع وتدريجي، وذلك رغم دعوات من جانب الولايات المتحدة وكبار المستوردين إلى زيادة الإنتاج، وبالتالي خفض الأسعار المرتفعة.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنسبة 1.3% إلى 83. 09 دولار في التعاملات الأوروبية، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، تسوية ديسمبر، بنسبة 1.2% إلى 81.81 دولار.

وكانت العقود الآجلة للخامين سجلت أمس أكبر نسبة انخفاض يومي منذ مطلع أغسطس، إلا أنها حافظت على مستواها فوق عتبة الثمانين دولارًا.

ومن المقرر أن تعقد منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها المنتجون من خارج المنظمة، بقيادة روسيا، اجتماعًا في وقت لاحق اليوم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتمسك التحالف بخطته لزيادة تدريجية شهرية للإنتاج بـ 400 ألف برميل يوميًا.

وعقدت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها في إطار تحالف "أوبك+"، اجتماعًا الخميس، للبحث في حجم إنتاج النفط في ديسمبر، تحت ضغط الدول المستهلكة التي تمارس ضغوطًا لزيادة الإنتاج.

ويعقد وزراء الدول الـ13 الأعضاء في المنظمة وعشرة حلفاء لها في إطار اتفاق "أوبك+" اجتماعهم عبر الفيديو، بعد عرض تقني تمهيدي.

ويتوقع معظم المحللين استمرار الاستراتيجية الحالية، أي طرح 400 ألف برميل إضافي يوميًا في السوق في الشهر الأخير من العام الجاري، بينما يترك التحالف أكثر من أربعة ملايين برميل تحت الأرض كل يوم.

وبهذه الوتيرة، سيستخدم التحالف كل طاقته الإنتاجية في أقل من عام بقليل.

لكن استياء المستهلكين وعلى رأسهم الولايات المتحدة، يمكن أن يشجع الكارتل على اتخاذ إجراءات.

وعبر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد على هامش قمة مجموعة العشرين في روما عن أسفه لأن "امتناع روسيا والسعودية والمنتجين الكبار الآخرين عن ضخ مزيد من النفط ليس أمرًا عادلًا"، مستهدفًا بذلك بشكل مباشر تحالف "أوبك+".

ولدى رئيس أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم أسباب للشعور بالاستياء. وبلغ سعر برميل النفط الخام تداول عقد الخام نفط غرب تكساس الوسيط في بداية الأسبوع نحو 85 دولارًا للبرميل الواحد، مقتربًا بذلك من أعلى مستوى له منذ 2014، وصلت إليه الأسعار الأسبوع الماضي.

