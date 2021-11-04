عمرو سلامة يطلق البوستر الأول لمسلسل «بيمبو» قبل عرضه

أطلق المخرج عمرو سلامة البوسترات الأولى لمسلسله الجديد «بيمبو» المقرر عرضه قريبا على منصة شاهد من بطولة أحمد مالك والرابر ويجز في أول مشروع تمثيلي له.

ويستعد المخرج عمرو سلامة، لطرح عمل فني جديد عبر منصة "شاهد"، حيث كشف عن العمل الذي يحمل اسم "بيمبو"، ولم يحدد بعد ما إن كان مسلسلًا أم فيلمًا.

وظهر "سلامة"، في صورة نشرها عبر حسابه على "فيس بوك"، بصحبة أبطاله من الفنانين هدى المفتي وأحمد مالك وويجز وكتب معلقًا: "بنطبخ حاجة جديدة".

من أعمال منصة شاهد VIP الأصلية، إنتاج شركة دائرة ميم الإبداعية وشركة فيلم فاكتوري، بطولة أحمد مالك، ويجز وهدى المفتي، وأيضا عدد كبير من ضيوف الشرف والوجوه الجديدة، تأليف محمد أديب ومعه عدد من الكتاب الشباب الرائعين، وتشارك معي المخرج الرائع عمر رشدي في إخراج حلقات من المسلسل.

وأوشك الفنان أحمد مالك على الانتهاء من تصوير مشاهده في المسلسل الدرامي الجديد “تحقيق” والذي توقف أكثر من مرة بسبب انشغال أبطاله بأعمال أخرى وتفشي فيروس كورونا المستجد.

مسلسل تحقيق بطولة مجموعة كبيرة من النجوم الشباب هم أحمد مالك، تارا عماد، خالد أنور، هدى المفتي، زينب غريب، علي قاسم، فاطمة ناصر، وطارق عبدالعزيز، وضيف الشرف كريم فهمي، والمسلسل قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، دراماتورج عبير سليمان وإخراج محمد فتحي الشهير بـ شانك، في تجربته الإخراجية الأولى، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

ويواصل أحمد مالك حاليا تصوير مشاهده في الفيلم السينمائي الجديد «كيرة والجن» في المجر والذي يشارك في بطولته أمام كلا من كريم عبد العزيز وأحمد عز.

وترصد أحداث الفيلم حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، حيث يتناول في فترة الاحتلال الإنجليزي من خلال قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال حتى عام 1924.