هل يجبر مرض الملكة إليزابيث هاري على العودة للواجبات الملكية؟.. خبير دستوري يجيب

أكدت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن الأمير هاري قد يعود للمملكة المتحدة، ويمارس واجباته الملكية بسبب مرض جدته الملكة إليزابيث الثانية، وتابعت أن الملكة البالغة من العمر 95 عامًا في راحة لمدة أسبوعين بأوامر الأطباء، و أنه إذا استمر الوضع بهذا الشكل واحتاجت الملكة دعم العائلة في المستقبل فيمكن للعديد من أفراد العائلة القيام بواجباتها الضرورية.

وأضافت الصحيفة أنه وفقًا للقانون، قد يطلب من الأمير هاري العودة إلى وطنه وممارسة الخدمة العامة مرة أخرى، وكان الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل قد استقالا من واجباتهما الملكية في مارس 2020، بعد أن أعلنا لأول مرة عن خططهما لترك مناصبهما الملكية العليا في وقت سابق من العام والانتقال للعيش في الولايات المتحدة الامريكية مع اطفالهم آرتشي البالغ من العمر عامي، وليليبيت البالغة من العمر 5 أشهر.

وأشارت صحيفة "إكسبرس"، إلى أنه في حين أنه قد يبدو أن هاري قد ودّع الحياة كعضو عامل كبير في العائلة المالكة ، فقد يُطلب منه العودة إلى الواجبات الملكية لمساعدة الملكة يومًا ما، مؤكدة أنه مع تقدم الملكة في السن، قد تكون هناك أوقات يتعين عليها فيها الاعتماد على أفراد العائلة المالكة للحصول على الدعم.

- خبير في الدستور: يمكن لأفراد العائلة المالكة فعل أي شيء باستثناء الوظائف الدستورية

قال البروفيسور فيرنون بوجدانور ، وهو مؤلف وعالم سياسي وخبير في الدستور البريطاني "من الواضح، مع تقدم الملكة في السن، سيتم نقل المزيد من الواجبات إلى أعضاء آخرين من العائلة المالكة، ويمكن لأفراد العائلة المالكة الآخرين فعل أي شيء باستثناء الوظائف الدستورية، مثل مقابلة رئيس الوزراء، وتوقيع قرارات البرلمان".

وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من أن الملكة عانت من بعض المشكلات الصحية في الأسابيع الأخيرة ، إلا أنه لم ترد أي أنباء من القصر حول أي خطط للتنازل عن العرش، ولكن هناك إجراءات وقائية لحماية التاج في حال تعرض الملكة للمرض مؤقتًا أو الخروج من المملكة المتحدة، وهنا يتم تعيين مستشاري الدولة للقيام بمعظم المهام الرسمية للسيادة إذا لزم الأمر.

وتابعت أنه هذا يعني أنه يمكن للمستشارين حضور اجتماعات مجلس الملكة الخاص والتوقيع على العديد من وثائق الملكة إذا لزم الأمر، والأشخاص الأربعة التاليين في خط الخلافة الذين يستوفون هذه المعايير هم الأمير تشارلز والأمير وليام والأمير هاري والأمير أندرو.

وأشارت إلى أن هذا يعني من الناحية النظرية ، أن هاري قد يضطر إلى العودة والقيام بواجباته الملكية في المملكة المتحدة لمساعدة الملكة إذا لزم الأمر، ولكن من المحتمل أيضًا أن يتم استبدال هاري في هذا الواجب ، حيث تشير بعض التقارير إلى أن الأميرة بياتريس أو كاميلا ، دوقة كورنوال يمكن أن تتحمل المسئولية.