الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تجمع 356 ألف طن قش أرز

تجميع قس الارز
تجميع قس الارز

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تجميع أكثر من 356 ألف طن من قش الأرز على مستوى محافظات زراعة المحصول، من خلال 306 مراكز للتجميع تم إنشاءها لهذا الغرض.

وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التوسع في مراكز تجميع قش الأرز وتوعية المزارعين بأهميته الاقتصادية، وتجنب حرقه حفاظا على البيئة والحد من السحابة السوداء، بالتنسيق بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والبيئة والتنمية المحلية.

وأشار عزوز إلى أن تلك الكمية تأتي بالإضافة إلى الكميات التي يستخدمها المزارعين في تصنيع الأسمدة العضوية والأعلاف غير التقليدية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من حصاد الأرز بنسبة 100%  بمحافظات البحيرة، الغربية، كفرالشيخ، الدقهلية، الشرقية، والغربية، والقليوبية، حيث بلغت إجمالي المساحات المنزرعة من المحصول هذا العام حوالي 1071189 فدان.

وأضاف رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أنه تم تنفيذ عددا من الأنشطة الإرشادية والتوعوية المتنوعة للمزارعين، ما بين ندوات توعوية واجتماعات وأيام حصاد وأيام حقل، على مستوى المحافظات المنزرع بها المحصول.

وتابع أن موسم 2021  كان نموذجاً متميزاً للتعاون المثمر والبناء بين أجهزة الدولة المختلفة باتباع منهج متكامل وتشاركي يضمن دمج البعد البيئي مع الاقتصادي في تناغم واضح الأثر للجميع من خلال منظومة جمع وتدوير قش الأرز التي ساهمت في الحد من الآثار السلبية للسحابة السوداء، لافتا إلى أنه تم تحفيز مزارعي الأرز في المحافظات المعنية على تجميع القش وإعادة تدويره ما يوفر عائد مادي إضافي لهم بتحويل القش إلى كومات سمادية وأعلاف غير تقليدية.

وقال إن قطاع  الإرشاد الزراعي يعمل على توعية المزارعين بأهمية الاستخدام الأمثل للمتبقيات الزراعية والتوعية بالأضرار البيئية الناتجة عن سوء استخدام المخلفات، أيضاً توفر الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة الآلات والمعدات لعملية تدوير قش الأرز والمخلفات الزراعية بشكل عام.

وأوضح عزوز أن تدوير قش الأرز له عدد من الاستخدامات الهامة، يأتي على رأسها استخدامه في تصنيع الأعلاف غير التقليدية والأسمدة العضوية، بالإضافة إلى عدد من الاستخدامات الصناعية الأخرى، مثل صناعة  الأخشاب المسطحة، الأمر الذي يسهم في تقليل استيراد الأخشاب.

-الزراعة تجميع أكثر ٣٥٦ الف الأرز خلال ٣٠٦

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخديو إسماعيل المفترى عليه

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