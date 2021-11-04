الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انخفاض أسعار السكر محلياً وعالمياً اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021

السكر
السكر

تنشر الدستور أسعار السكر محلياً و عالمياً، حيث انخفضت أسعار (الجملة) في السوق المحلي اليوم الخميس 4 نوفمبر، في حين استقرت مستويات أسعار الجلوكوز والنشا، وسجل متوسط سعر كيلو السكر للمستهلك نحو 10 جنيهات، وعلى الصعيد العالمي، فقد شهدت أسعار العقود الآجلة للسكر (الخام والأبيض) انخفاضاً خلال جلسة الخميس في بورصتي نيويورك ولندن.

أسعار السكر في السوق المحلي

بلغ سعر الطن 10.900 جنيه، بانخفاض 300 جنيه في الطن عن أسعار أمس الأربعاء، فيما استقرت أسعار الجلوكوز ليسجل سعر الطن عند 8,800 جنيه، كما سجلت أيضًا أسعار النشا الغذائي، استقرارًا اليوم، ليبلغ سعر الطن 8,800 جنيه.

أسعار السكر الأبيض والخام في البورصات العالمية

هبطت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك خلال جلسة التداولات الصباحية ، حيث تراجع عقد مارس 2022 ليسجل نحو 19.38 سنت للرطل بمقدار انخفاض 0.16 سنتًا وبنسبة 0.82%، وانخفض عقد مايو 2022 ليسجل 19.16 سنت للرطل (وقت نشر الخبر).

أيضاً تراجعت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض ببورصة لندن للسلع، حيث انخفض عقد تداول شهر ديسمبر بمقدار 2.9 دولار وبنسبة 0.57%، ليصل إلى 506.3 دولار للطن (وقت نشر الخبر).

فيما تراجع عقد تداول مارس 2022، ليسجل 498.4 دولار بانخفاض 3 دولار.

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