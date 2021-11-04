«ضربتها بالخرطوم».. ولي أمر تلميذة مريضة سكر تتهم معلمة بالاعتداء عليها

استغاثت ولى أمر تلميذة في الصف الخامس الابتدائي، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث اتهمت معلمة ابنتها بضربها ضربًا مبرحًا داخل الفصل بسبب نسيانها كراسة واجب مادة اللغة العربية.

تقول والدة التلميذة ريتاج محمد فتحى إن ابنتها فى الصف الخامس الابتدائي في مدرسة الخنساء الابتدائية، وهي طالبة مريضة سكر، وقد نسيت كراسة الواجب الخاصة بمادة اللغة العربية وبسبب ذلك قامت المعلمة بضربها ضربًا مبرحًا عن طريق خرطوم حتى انهارت من البكاء.

وأضافت والدة ريتاج لـ"الدستور" أن الأطفال مرضى السكر يتم معاملتهم فى كثير من المدارس الحكومية معاملة غير لائقة وغير رحيمة، حيث يتم ضربهم وحرمانهم من الطعام أو دخول دورات المياه فى تعنت شديد ضدهم.

وأكدت ولى أمر التلميذة أنها قد تقدمت بشكوى لوزارة التربية والتعليم وتنتظر التحقيق واتخاذ اللازم، قائلة: «نريد من وزير التربية والتعليم وضع ضوابط للتعامل مع الأطفال مرضى السكر داخل المدارس».