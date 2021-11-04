بقال يحرق شقيقته حية بسبب خلافات على الميراث

نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بإضرام النيران بشقيقته لخلافات على الميراث.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الكردي بمديرية أمن الدقهلية بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، وتبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثالث تقطنها (إحدى السيدات)، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، ونتج عن ذلك احتراق بعض محتويات الشقة وإصابة قاطنة الشقة بحروق متفرقة وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

وبسؤال المصابة، قررت أنه حال نزولها على سلم العقار قام شقيقها (مالك محل بقالة- مقيم بالطابق الثاني بذات العقار) بسكب كمية من سائل البنزين عليها وإضرام النيران بها، ثم قام بالصعود لشقتها، وأضرم النيران بها، وعللت ذلك لخلافات على الميراث قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وشيّع المئات من أهالي قرية كفر الكردي في محافظة الدقهلية، الأربعاء، جثمان وداد زكريا محرز «25 سنة»، والتي أحرقها شقيقها قبل شهرين من زواجها بسبب الخلاف على الميراث.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية بسبب بشاعة الحادث الذي راحت ضحيته عروس شابة جميلة، وحبس شقيقها وضياع مستقبله بسبب التناحر على الميراث ،وللأسف ضاع الاثنان وتركا الميراث، مؤكدين أن الضحية كانت مثالا للخلق والأدب والهدوء وكانت محبوبة من كل أهالي منطقتها.

وسقطت والدة المجني عليها مغشيًا عليها من شدة الحزن على ابنتها التي احترقت أمامها، وكان ابنها الثاني هو الجاني الذي أشعل النيران في منزلهما وقتل شقيقته بسبب الخلاف على تقسيم الميراث.