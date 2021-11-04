ضبط عنصر إجرامي بتهمة الاتجار وترويج الأسلحة النارية فى المنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، بتهمة الإتجار وترويج الأسلحة النارية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة القسم مكانًا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

كانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالمنوفية، تفيد قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والألعاب النارية وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) ومديرية أمن المنوفية تم ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية، بحوزته (عدد 11 طبنجة معدلة مختلفة الأنواع والأحجام – عدد 7 خزينة– عدد من الطلقات المعدلة – أجزاء الأسلحة النارية – أدوات الإصلاح والتصنيع والتعديل – عدد من طلقات الصوت – 4 صاعق كهربائي – 258 قطعة ألعاب نارية – 7 كراتين صغيرة لصواريخ مختلفة الأحجام – 2 هاتف محمول – مبلغ مالي).

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وإصلاح الأسلحة بدون ترخيص، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.