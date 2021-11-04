ليلى يوسف صديقة رنا رئيس وتلجأ إلى ماجد الكدواني في «موضوع عائلي»

تشارك الفنانة الشابة ليلى يوسف في بطولة مسلسل " موضوع عائلي"، أمام الفنان ماجد الكدواني، وقالت فى تصريحات صحفية أنها تنتظر عرض المسلسل بفارغ الصبر ، و تجسد دور صديقة الفنانة رنا رئيس، ضمن أحداث المسلسل وتكون على صلة وطيدة بوالدها ماجد الكدواني، خاصة وأنها يتيمة فيعاملها كابنته وينصحها في العديد من المواقف.

يذكر ان الشركة المنتجة للمسلسل طرحت البوستر الدعائي والرسمي، للعمل استعدادا لعرضه على منصة شاهد الرقمية منتصف نوفمبر الجاري، فيما أوشك المخرج أحمد الجندي، على الانتهاء من مونتاج المسلسل خلال أيام لتسليمها لمنصة "شاهد" كاملة قبل عرضها.

وكان الفنان ماجد الكدواني، قد انتهي وأسرة مسلسل "موضوع عائلي"، مطلع شهر أكتوبر الماضي، من تصوير آخر مشاهد العمل في موقع التصوير الرئيسي للمسلسل بمدينة الإنتاج الإعلامي، ليدخل بعدها مرحلة المونتاج استعدادًا لعرض العمل على منصة "شاهد vip"،و يعتبر المسلسل البطولة الأولى لماجد الكدواني، على الشاشة الصغيرة، كما يُعد أولى تجارب "الكدواني"، في دراما المنصات الإلكترونية.

و يجسد "الكدواني"، خلال أحداث المسلسل دور "شيف" يواجه مع عائلته العديد من الصراعات والأزمات، فيما تجسد الفنانة رنا رئيس، دور ابنته التي تدرس في المرحلة الجامعية.

ويشارك في بطولة مسلسل "موضوع عائلي" كل من شيرين رضا، وأمينة خليل، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، وإيناس كامل ومحمد رضوان، وسماء إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال.