الخميس 04 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

عقب توديعها بطولة سلوفينيا لتنس الطاولة.. هنا جودة: «هركز على الجاي»

هنا جودة
هنا جودة

ودعت اللاعبة هنا جودة، لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر لتنس الطاولة، منافسات بطولة سلوفينيا الدولية، والتي تستمر حتى 7 نوفمبر الجاري، بعد خسارتها أمام نظريتها لاعبة الهند، سيرجيا أكولا، بنتيجة 0-3، لتودع البطولة من الدور الثالث.

وأعربت اللاعبة هنا جودة، عن حزنها لخسارتها البطولة، وقالت في تصريحات لـ"الدستور": "الحمد لله وقدر الله وما شاء الله فعلًا، هبص للي جاي وأركز".

وكانت هنا جودة قد فازت في الدور الثاني على الهندية سلينا سيلفاكومار، بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي، 11-8، 9-11، 9-11، 13-11، 13-11.

وشارك في بطولة سلوفينيا الدولية، 5 لاعبين مصريين، وهم يوسف عبدالعزيز ومحمود أشرف حلمي وخالد عصر وهنا جودة ويسرا أشرف حلمي، واللاعبة هنا جودة، لاعبة تنس طاولة الأهلي، توجت ببطولتي الجمهورية تحت 17 عامًا و19 عاما فردي ناشئات.

- بداية هنا جودة في تنس الطاولة

بدأت هنا جودة رحلتها مع تنس الطاولة وعمرها 4 سنوات، في قلب النادى الأهلى، وسرعان ما لفتت الأنظار وتغلبت على لاعبين أكبر منها في العمر، وتوقع مدربوها أن تصبح لاعبة مميزة.

أصبحت تحصد لقب أي بطولة تشارك بها، سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي أو الدولى. وكانت هنا حديث العالم كله حين أصبحت أول لاعبة إفريقيا تتصدر التصنيف العالمى للناشئات، وذلك بعد فوزها بالميدالية الذهبية لبطولة البرتغال الدولية في منافسات الناشئين تحت 12 و15 سنة، وقبلها برونزية بطولة العالم للقارات التي أقيمت في الهند.

كما نجحت في الموسم الماضي في الفوز ببطولة الجمهورية سيدات بعد الفوز على لاعبة نادى الزمالك فرح عبدالعزيز، التي تبلغ من العمر 27 عاما، بينما تبلغ هنا 13 عاما فقط.

وانضمت هنا جودة لبعثة منتخب مصر في أوليمبياد طوكيو كلاعبة احتياطية، لتكون أيضاً أصغر لاعبة ضمن بعثات مصر الأوليمبية عبر التاريخ.

اللاعبة هنا جودة هنا جودة تنس الطاولة بطولة خسارة سلوفينيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخديو إسماعيل المفترى عليه

الأكثر قراءة

«تفجير الأبواب المصفحة».. سر نجاح عملية إنقاذ «رهائن الفيوم»

لحظة تحرير رهائن "بلطجي الفيوم" (فيديو)

الحكومة تنفى إلغاء مهلة تجديد تراخيص السيارات وتحصيل غرامة تأخير

إغلاق محور المشير طنطاوى بمدينة نصر

تضارب في أقوال «دبور الإسماعيلية» أمام النيابة بعد مواجهته بوالدته وشقيقته

مدير المستشفى العام يكشف تفاصيل الحالة الصحية لأسرة بلطجي الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "25".. دعوات وقف العنف

خالد عكاشة

هل تمثل الطاقة النووية حلًا آمنًا؟

ماجد حبته

هل اقترب تحرير إثيوبيا؟

د. بهي الدين مرسي

علمى ولّا أدبى؟

د.محمد شادي

جلاسكو والنهاية المأساوية للعالم

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. فى كل مكان

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

حسين دعسة

توقف «ديلي ستار».. إعلام بيروت الإنجليزي ينهار! `

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

الهيئة العامة للكنيست تُصادق على ميزانية إسرائيل لعام 2021

تعيين نائب رئيس مورجان ستانلى سفيرا أمريكيا لدى إسرائيل

أمميان يدينان إعلان إسرائيل خطط لبناء آلاف الوحدات السكنية بالضفة والقدس الشرقية