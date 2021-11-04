عقب توديعها بطولة سلوفينيا لتنس الطاولة.. هنا جودة: «هركز على الجاي»

ودعت اللاعبة هنا جودة، لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر لتنس الطاولة، منافسات بطولة سلوفينيا الدولية، والتي تستمر حتى 7 نوفمبر الجاري، بعد خسارتها أمام نظريتها لاعبة الهند، سيرجيا أكولا، بنتيجة 0-3، لتودع البطولة من الدور الثالث.

وأعربت اللاعبة هنا جودة، عن حزنها لخسارتها البطولة، وقالت في تصريحات لـ"الدستور": "الحمد لله وقدر الله وما شاء الله فعلًا، هبص للي جاي وأركز".

وكانت هنا جودة قد فازت في الدور الثاني على الهندية سلينا سيلفاكومار، بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي، 11-8، 9-11، 9-11، 13-11، 13-11.

وشارك في بطولة سلوفينيا الدولية، 5 لاعبين مصريين، وهم يوسف عبدالعزيز ومحمود أشرف حلمي وخالد عصر وهنا جودة ويسرا أشرف حلمي، واللاعبة هنا جودة، لاعبة تنس طاولة الأهلي، توجت ببطولتي الجمهورية تحت 17 عامًا و19 عاما فردي ناشئات.

- بداية هنا جودة في تنس الطاولة

بدأت هنا جودة رحلتها مع تنس الطاولة وعمرها 4 سنوات، في قلب النادى الأهلى، وسرعان ما لفتت الأنظار وتغلبت على لاعبين أكبر منها في العمر، وتوقع مدربوها أن تصبح لاعبة مميزة.

أصبحت تحصد لقب أي بطولة تشارك بها، سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي أو الدولى. وكانت هنا حديث العالم كله حين أصبحت أول لاعبة إفريقيا تتصدر التصنيف العالمى للناشئات، وذلك بعد فوزها بالميدالية الذهبية لبطولة البرتغال الدولية في منافسات الناشئين تحت 12 و15 سنة، وقبلها برونزية بطولة العالم للقارات التي أقيمت في الهند.

كما نجحت في الموسم الماضي في الفوز ببطولة الجمهورية سيدات بعد الفوز على لاعبة نادى الزمالك فرح عبدالعزيز، التي تبلغ من العمر 27 عاما، بينما تبلغ هنا 13 عاما فقط.

وانضمت هنا جودة لبعثة منتخب مصر في أوليمبياد طوكيو كلاعبة احتياطية، لتكون أيضاً أصغر لاعبة ضمن بعثات مصر الأوليمبية عبر التاريخ.