افتتاح فرع جديد لخدمات مكافحة وعلاج الإدمان بالمستشفى العسكري للطب النفسي

افتتحت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، فرعا جديدا لخدمات الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمستشفى العسكرى للطب النفسى بالهايكستب، لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجاناً مع مراعاة السرية التامة للمرضى، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى مدير إدارة الخدمات الطبية، كلمة، نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وأكد فيها على دعم القوات المسلحة لجهود مكافحة وعلاج الإدمان وأن هذا المركز هو ثمرة الجهود المشتركة بين القوات المسلحة ووزارة التضامن الاجتماعى.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، فى كلمتها، أن المستشفي العسكرى بالهايكستب يمثل حلقة جديدة في سلسلة التعاون المثمر بين الصندوق وإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وأنه تم حتى الآن علاج حوالى (15 ألف) مريض بمستشفيات القوات المسلحة الشريكة مع الصندوق فى تحقيق النجاحات المتتالية فى ذلك المجال.

وأوضحت القباجأن البيانات التحليلية للخط الساخن لعلاج الإدمان تشير غلى أن المستشفيات العسكرية تحقق أفضل النتائج العلاجية بدءاً من إستكمال البرنامج العلاجى ومتابعة المرضى وصولاً إلى مرحلة التعافى، لافتةً إلى إن التوسع فى خدمات علاج الإدمان المجانية والسرية يأتى متواكباً مع التصديق على قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة والذي يبدأ في منتصف ديسمبر المقبل حيث حرصت الحكومة علي إعطاء مهلة 6 أشهر من تاريخ التصديق على القانون في منتصف يونيو الماضى حتى يتقدم الموظف المتعاطى للعلاج المجاني.

ودعت الدكتورة نيفين القباج مرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان (16023) قبل انتهاء المهلة التي حددها القانون للموظف المتعاطي.

واستعرض الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، جهود إنشاء مراكز مكافحة وعلاج الإدمان فى مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن مركز المستشفى العسكرى للطب النفسى بالهايكستب هو صرح جديد ومتميز لمواجهة هذه القضية.

وشمل الافتتاح جولة تفقدية داخل المركز الذي يضم مساحات خضراء وقاعات تأهيل ودعم نفسي وصالة للألعاب الرياضية وغيرها من المكونات التي تُضاهى أفضل مراكز علاج الإدمان فى العالم، وتم إعداده وفقاً للمعايير الدولية فى مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان ويقدم الخدمة لقرابة (7000) مريض إدمان سنوياً على مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلي.