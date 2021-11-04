الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: الشرق الأقصى يشهد زلزالًا وثوران بركان انتشر رماده على مسافة 600 كم

زلزال
زلزال

ضرب زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، شبه جزيرة "كامتشاتكا" في الشرق الأقصى الروسي اليوم الخميس، وذلك بعد ثوران قوي لبركان شهده الإقليم أمس.

وذكرت وزارة الطوارئ في إقليم كامتشاتكا - بحسب وسائل إعلام روسية - أن الزلزال وقع على عمق 93 كم، وعلى بعد 133 كم شمال شرقي مدينة "بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي"، عاصمة الإقليم، دون أن يتسبب في وقوع خسائر أو ضحايا، حسب المعلومات الأولية.

من جانبه، أفاد دميتري ميلنيكوف، الباحث بمعهد علم البراكين والزلازل بفرع الشرق الأقصى لأكاديمية العلوم الروسية، بأن ثورانًا قويًا حدث ببركان "كاريمسكي" شرقي شبه الجزيرة أمس، حيث ارتفع عمود الرماد المنبعث منه إلى ارتفاع 10 كيلومترات فوق مستوى البحر.

وأضاف: "بجانب الرماد، انتشرت كمية كبيرة من الغاز البركاني (ثاني أكسيد الكبريت) في الغلاف الجوي جراء الثوران"، فيما انتشر الرماد المنبعث من البركان على مسافة 600 كيلومتر.

موسكو ثوران بركان زلزالا الشرق الأقصى الروسي روسيا

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