الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكشف ملابسات تداول صورة تلاميذ داخل صندوق سيارة نقل بالغردقة

التلاميذ
التلاميذ

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تتضمن وقوف مجموعة من التلاميذ داخل صندوق سيارة نقل.

وأشارت الأجهزة الأمنية، إلى رصد تداول صورة على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لسيارة نقل بداخل الصندوق الخاص بها وعلى الأجزاء الخلفية الخارجية لها "الاكصدام" يقف مجموعة من التلاميذ، أثناء سيرها في أحد الشوارع بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وبالفحص تم تحديد السيارة وتبين أنها ملك وقيادة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر أنه يقوم بتوصيل التلاميذ عقب انتهاء اليوم الدراسي.

 واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

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